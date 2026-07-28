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Βόλος: Επιτέθηκε στον 61χρονο πατέρα του με μπαλτά στο κέντρο της πόλης

Αιματηρό επεισόδιο στο κέντρο του Βόλου με θύμα έναν 61χρονο και δράστη της επίθεσης τον ίδιο του τον γιο.

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Αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη
Αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη | Φωτ. Αρχείου: ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ/EUROKINISSI
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Επεισόδιο σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στο κέντρο του Βόλου όταν ένας 61χρονος δέχθηκε επίθεση με μπαλτά από τον ίδιο του τον γιο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΡΤ, προηγήθηκε έντονος διαπληκτισμός μεταξύ δύο ανδρών στην οδό Ερμού, στο ύψος της Καρτάλη, με τον 61χρονο να δέχεται το χτύπυμα με μπαλτά από τον άνδρα με τον οποίο βρισκόταν σε ένταση, ο οποίος στη συνέχεια διέφυγε.

Ο τραυματίας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Βόλου, ενώ σημειώνεται ότι η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου και της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., οι οποίες διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη, ενώ αναζητούν τα αίτια της επίθεσης.

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