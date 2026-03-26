Βόλος: Με σοβαρά εγκαύματα ο άνδρας που προσπάθησε να σώσει την μητέρα και την γιαγιά του που κάηκαν

Με σοβαρά εγκαύματα στο κεφάλι και το πρόσωπο νοσηλεύεται στη χειρουργική κλινική του Νοσοκομείου Βόλου ο 39χρονος Χ.Β., ο οποίος προσπάθησε να σώσει τη μητέρα και τη γιαγιά του από φονική πυρκαγιά σε μονοκατοικία στην οδό Αστυπάλαιας, στη συνοικία της Αγίας Παρασκευής στον Βόλο, το απόγευμα της 25ης Μαρτίου.

Παρά την σοβαρότητα των εγκαυμάτων, η κατάσταση της υγείας του δεν απαιτεί νοσηλεία σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, αν και αναμένεται να μεταφερθεί στη μονάδα εγκαυμάτων του Νοσοκομείου Παπανικολάου στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Η τραγωδία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της 66χρονης μητέρας και της 86χρονης γιαγιάς, οι οποίες παγιδεύτηκαν μέσα στο σπίτι και δεν κατάφεραν να διαφύγουν. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις του ανακριτικού τμήματος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βόλου, πιθανή αιτία της φωτιάς ήταν βραχυκύκλωμα σε ηλεκτρική συσκευή θέρμανσης, ενώ η ύπαρξη πολλαπλών εστιών θέρμανσης φαίνεται να συνέβαλε στην ταχύτατη εξάπλωση της φωτιάς. Κεντρική για την έρευνα θεωρείται η κατάθεση του 39χρονου, όταν το επιτρέψει η κατάστασή του.

Μαρτυρίες κατοίκων περιγράφουν σκηνές φρίκης: λίγο πριν ξεσπάσει η πυρκαγιά ακούστηκαν εκρήξεις και η 66χρονη καλούσε σε βοήθεια. Μια γειτόνισσα ανέφερε: «Είδα μια γυναίκα να καίγεται στην αυλή, τυλιγμένη στις φλόγες. Ο γιος φώναζε “καιγόμαστε, είναι μέσα η γιαγιά μου”».

Η φωτιά επεκτάθηκε μέσα σε λίγα λεπτά, εγκλωβίζοντας τις δύο γυναίκες· η ηλικιωμένη εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι, ενώ η κόρη της βρέθηκε νεκρή στον εξωτερικό χώρο, πιθανότατα προσπαθώντας να διαφύγει. Στο σημείο επιχείρησαν 19 πυροσβέστες με επτά οχήματα για τον περιορισμό της φωτιάς, ενώ η περιοχή αποκλείστηκε από την αστυνομία και συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ διέκοψε την ηλεκτροδότηση για λόγους ασφαλείας.