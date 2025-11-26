Βόλος: Μπήκαν «άνετοι» στο νοσοκομείο και έκλεψαν πανάκριβο εξοπλισμό

Απίστευτη κλοπή σημειώθηκε στο νοσοκομείο Βόλου, αφού νεαροί δράστες κατάφεραν να αφαιρέσουν δύο τηλεοράσεις και τρεις ηλεκτρονικούς υπολογιστές από αποθήκη του Τμήματος Μεσογειακής Αναιμίας.

Το συμβάν έγινε αντιληπτό στις 17 Νοεμβρίου, προκαλώντας ανησυχία τόσο για τον εξοπλισμό που έκανε «φτερά» όσο και για τα κενά ασφαλείας, δεδομένου ότι οι υπολογιστές ήταν συνδεδεμένοι με τον κεντρικό server του ιδρύματος και πιθανόν περιείχαν ευαίσθητα δεδομένα ασθενών.

Η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Βόλου ξεκίνησε άμεσα τη διερεύνηση της υπόθεσης, συγκεντρώνοντας αποτυπώματα και λαμβάνοντας σειρά καταθέσεων, αναφέρει η ΕΡΤ.

Ερωτηματικά για την ασφάλεια στο νοσοκομείο

Σημαντικό ρόλο φέρεται να έπαιξε η μαρτυρία υπαλλήλου της Ψυχιατρικής Κλινικής, ο οποίος είχε παρατηρήσει την προηγούμενη ημέρα άτομο με κουκούλα να μεταφέρει ένα κιβώτιο και να το παραδίδει σε δεύτερο νεαρό έξω από το νοσοκομείο.

Η εικόνα αυτή είχε καταγραφεί τυχαία από πολίτη, που έστειλε φωτογραφία στη διοίκηση μέσω e-mail, ενισχύοντας το αποδεικτικό υλικό.

Με τη συνδρομή όλων των διαθέσιμων στοιχείων, οι αστυνομικές αρχές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τους δράστες. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, πρόκειται για έναν ανήλικο και έναν νεαρό ενήλικο, στα σπίτια των οποίων εντοπίστηκε ο κλεμμένος εξοπλισμός.

Το γεγονός ότι οι δύο δράστες κινήθηκαν χωρίς να γίνουν αντιληπτοί, ούτε από προσωπικό ούτε από τη φύλαξη, εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα των μέτρων επιτήρησης στο νοσηλευτικό ίδρυμα και επαναφέρει το ζήτημα της ασφάλειας σε κρίσιμες δομές υγείας.