Βόλος: Νέες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας για την άφιξη του κρουαζιερόπλοιου «Crown Iris»

Νέες κινητοποιήσεις προγραμματίζουν φορείς και συλλογικότητες στον Βόλο την Τετάρτη (13/8), με αφορμή την προγραμματισμένη άφιξη στο λιμάνι της πόλης του κρουαζιερόπλοιου Crown Iris, που μεταφέρει Ισραηλινούς τουρίστες.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ που επικαλείται τις σχετικές ανακοινώσεις, η κινητοποίηση εντάσσεται σε πανελλαδικό κύκλο δράσεων, καθώς το ίδιο πλοίο έχει γίνει αντικείμενο διαμαρτυριών σε Σύρο, Ρόδο και Κρήτη.

Οι διοργανωτές δηλώνουν ότι αντιτίθενται «στις γενοκτονικές πρακτικές του Ισραήλ και στο εν εξελίξει σχέδιο κατάληψης της Γάζας», ενώ καταγγέλλουν ότι το κρουαζιερόπλοιο «μεταφέρει τουρίστες και στρατιώτες του IDF που έχουν εμπλακεί στις επιχειρήσεις στη Γάζα».

Οι συγκεντρώσεις στον Βόλο θα πραγματοποιηθούν σε δύο σημεία. Στις 7:30 το πρωί στον χώρο του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Μαγνησίας, σε εκδήλωση διαμαρτυρίας που διοργανώνουν τοπικοί φορείς και οργανώσεις.

Στις 17:30 το απόγευμα στο Άγαλμα στην παραλία του Βόλου, με αιτήματα τη διακοπή των επιθέσεων κατά του παλαιστινιακού λαού, την άρνηση παροχής στήριξης στο κράτος του Ισραήλ και την αποτροπή χρήσης του λιμανιού της πόλης «ως σταθμού ξεκούρασης για όσους στηρίζουν ή συμμετέχουν στη γενοκτονία».

Οι διοργανωτές καλούν «εργαζόμενους, συνδικάτα και νεολαία να εκφράσουν μαχητικά την αλληλεγγύη τους στον παλαιστινιακό λαό» αλλά και στους «Ισραηλινούς πολίτες που διώκονται για την αντίθεσή τους στον πόλεμο».

Το Crown Iris αναμένεται να καταπλεύσει στον Βόλο μία ημέρα πριν την άφιξή του στον Πειραιά, όπου έχει επίσης προγραμματιστεί διαμαρτυρία.

Υπενθυμίζεται ότι την Κυριακή έλαβαν χώρα συγκεντρώσεις στη Μαγνησία, στο πλαίσιο της πανελλαδικής ημέρας δράσης υπέρ του παλαιστινιακού λαού.

Σταματήστε τη Γενοκτονία όχι στη συνεργασία Ελλάδας Ισραήλ φώναξαν πολίτες που συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Μηλεών, στο Χορευτό, τη Μηλίνα και στη Σκόπελο.