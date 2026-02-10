Βόλος: Τι είπε στην απολογία της η μητέρα που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία σε βάρος της κόρης της

Προσωρινά κρατούμενη κρίθηκε η μητέρα που εμπλέκεται σε υπόθεση παιδική πορνογραφίας σε βάρος ανήλικης κόρης της στον Βόλο, μετά την απολογία της σε ανακριτή και εισαγγελέα. Ο δικηγόρος της επιμένει πως δεν γνώριζε για την ύπαρξη των επίμαχων φωτογραφιών στο κινητό της τηλέφωνο.

Υπενθυμίζεται πως η γυναίκα έχασε το κινητό της και αυτός που το βρήκε, το παρέδωσε στην αστυνομία. Από την έρευνα που έγινε για να εντοπιστεί, βρέθηκαν άσεμνες φωτογραφίες της μίας της κόρης και έτσι συνελήφθη.

Και στην απολογία της, υποστήριξε πως δεν είχε ιδέα ότι υπήρχαν αυτές οι φωτογραφίες.

Τι λέει ο δικηγόρος της μητέρας

Ο δικηγόρος της γυναίκας, Ιάσων Εμμανουηλίδης, μιλώντας σε δημοσιογράφους επεσήμανε πως η δική του εκτίμηση είναι ότι εισαγγελέας και ανακριτής δυσκολεύτηκαν πολύ για να αποφασίσουν την κράτησή της.

Διώκεται για «κατοχή πορνογραφικού υλικού ανηλίκων» είπε και εξήγησε πως «ο νόμος είναι ιδιαίτερα αυστηρός».

Σύμφωνα με τον δικηγόρο, «η θέση μας είναι ότι δεν έχει καμία σχέση». Ο κ. Εμμανουηλίδης προσέθεσε πως τόσο η εντολέας του όσο και ο σύζυγός του δεν γνώριζαν για το συγκεκριμένο υλικό, ούτε και είχαν τραβήξει εκείνοι τις φωτογραφίες.

«Αρκούν 10 λεπτά έλλειψης ελέγχου μίας συσκευής για να έρθεις σε δύσκολη θέση και ενώπιον της δικαιοσύνης» είπε και συμπλήρωσε πως εάν οι εικόνες είχαν υποπέσει στην αντίληψη των γονέων, θα είχαν φροντίσει να τις διαγράψουν και να μιλήσουν στα τρία παιδιά τους.