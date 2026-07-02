Βόνιτσα: Νεκρός εντοπίστηκε ο 39χρονος ορειβάτης στο φαράγγι του Τρύφου

Νεκρός εντοπίστηκε σήμερα (2/7) ο 39χρονος ο οποίος είχε εγκλωβιστεί στο φαράγγι Τρύφου στη Βόνιτσα Αιτωλοακαρνανίας, από την Τετάρτη.

Υπενθυμίζεται ότι, ο άνδρας εγκλωβίστηκε σε δύσβατο σημείο κατά τη διάρκεια καταρρίχησης, ενώ και ένας δεύτερος ορειβάτης απεγκλωβίστηκε σώος.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία το βράδυ της Τετάρτης ενημερώθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος για τον εντοπισμό και τη διάσωση δύο ανδρών από δύσβατο σημείο του φαραγγιού Τρύφου στη Βόνιτσα Αιτωλοακαρνανίας.

Το περιστατικό, σύμφωνα με την ΕΡΤ, έγινε γνωστό, όταν ένας άνδρας τηλεφώνησε στο 112 για το ατύχημα και στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Αμφιλοχίας, καθώς και αστυνομικές δυνάμεις.

Στην επιχείρηση, συμμετείχαν 18 πυροσβέστες με την ομάδα ορμητικών νερών και την ορειβατική ομάδα έρευνας – διάσωσης της 6ης ΕΜΑΚ, μια ομάδα της 6ης ΕΜΟΔΕ καθώς και η ομάδα Σ.μη.Ε.Α. (drone) της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Οι δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος, έπειτα από ιδιαίτερα απαιτητική επιχείρηση τις πρώτες πρωινές ώρες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν σώο τον έναν από τους δύο άνδρες.