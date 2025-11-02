Βορίζια: Αναβάλλεται η κηδεία του 39χρονου πατέρα - Φόβοι της ΕΛΑΣ για νέα επεισόδια

Συνεχίζονται οι έρευνες που έχει εξαπολύσει η ΕΛΑΣ, για τον εντοπισμό των εμπλεκομένων στην αιματηρή βεντέτα στα Βορίζια της Κρήτης, η οποία μετρά δύο νεκρούς, έναν 39χρονο πατέρα πέντε παιδιών και μια 56χρονη γυναίκα και πολλούς τραυματίες.

Η αστυνομία από χθες Σάββατο, (1/11) έχει κατακλύσει το χωριό με στελέχη των ΕΚΑΜ, της ΟΠΚΕ και της Ασφάλειας, προκειμένου να αποφευχθούν νέες διενέξεις και περισσότερα θύματα, ενώ χτυπούν πόρτα- πόρτα όλα τα σπίτια του χωριού καθώς αναζητούν μαρτυρίες που θα οδηγήσουν σε νέες συλλήψεις.

Μέχρι στιγμής, όπως ανακοίνωσε η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, έχει ήδη πραγματοποιηθεί μία σύλληψη και μια προσαγωγή αφού ανακαλύφθηκαν όπλα σε οικίες, μετά από έρευνα της Αστυνομίας.

«Έχουν πραγματοποιηθεί 10 κατ' οίκων έρευνες ενώ σήμερα οι συνάδελφοι πραγματοποίησαν άλλες 8, από τις οποίες προέκυψε μία σύλληψη και μια προσαγωγή. Η προανάκριση δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη. Υπάρχουν ευρήματα σε δύο οικίες και οι έρευνες θα συνεχιστούν όχι μόνο στην περιοχή αλλά και σε κοντινά χωριά μέχρι όλοι οι υπεύθυνοι να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη», είπε η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ στον Alpha.

Διαβάστε επίσης: Βορίζια: Ανατροπή με τον θάνατο της Ευαγγελίας - Πέθανε από σφαίρα και όχι από ανακοπή

Αναβάλλεται η κηδεία του 39χρονου

Αναβάλλεται η κηδεία του 39χρονου που έπεσε νεκρός από το μακελειό στα Βορίζια, περιστατικό που κλόνισε το νησί της Κρήτης, καθώς υπάρχουν φόβοι για νέα επεισόδια στο χωριό σύμφωνα με πληροφορίες. Στο μεταξύ, η ιατροδικαστική έκθεση στη σορό του 39χρονου Φανούρη δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι υπάρχουν σοβαροί λόγοι ασφαλείας, γι’ αυτό και αποφασίστηκε η τελετή του 39χρονου πατέρα πέντε παιδιών να πραγματοποιηθεί τις επόμενες ημέρες, πιθανότατα τη Δευτέρα ή την Τρίτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του creta24, η σορός του μεταφέρθηκε νωρίς το πρωί στο ΠΑΓΝΗ για νεκροψία – νεκροτομή, ενώ η κηδεία του είχε προγραμματιστεί για το άμεσο μέλλον.

Το κλίμα πολέμου που επικρατεί στο χωριό καθώς και το γεγονός ότι η πομπή θα έπρεπε να περάσει μπροστά από τα σπίτια της «αντιμαχόμενης» οικογένειας αποτέλεσαν λόγοι για να αποφασισθεί από την Αστυνομία η αναβολή της τελετής.

Κλειστά τα σχολεία - Ομάδα ψυχολόγων στα Βορίζια

Με απόφαση της υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη ειδική ομάδα παιδοψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών θα μεταβεί στα Βορίζια και τον Ζαρό για να στηρίξει μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Τα σχολεία των δύο χωριών δεν θα λειτουργήσουν τη Δευτέρα και την Τρίτη, καθώς πολλά παιδιά βίωσαν τον τρόμο των πυροβολισμών και της αιματηρής συμπλοκής.

Οι ειδικοί θα αναλάβουν να μιλήσουν με τους μαθητές, να τους βοηθήσουν και να παρακολουθούν την ψυχολογική τους κατάσταση το επόμενο διάστημα καθώς άκουσαν τον καταιγισμό των πυροβολισμών.