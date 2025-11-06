Περίπου 400 αστυνομικοί βρίσκονται στα Βορίζια, ενώ την ίδια στιγμή συνεχίζονται οι έρευνες για τα όπλα. Παράλληλα οι βολίδες, που προέρχονται από πολεμικό τυφέκιο τύπου Καλάσνικοφ, αφαιρέθηκαν από το σώμα του 39χρονου κατά τη νεκροτομή.

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του γαμπρού του θύματος, καθώς σε βοσκότοπο ιδιοκτησίας του στον Ψηλορείτη εντοπίστηκαν κρυμμένα όπλα, τα οποία εξετάζονται για να διαπιστωθεί αν χρησιμοποιήθηκαν στην αιματηρή συμπλοκή.

Το βίντεο που καίει τον 43χρονο

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η Ελληνική Αστυνομία έχει στη διάθεσή της βίντεο και μαρτυρίες που «καίνε» τον 43χρονο συγγενή του 39χρονου, καθώς φαίνεται να πυροβολεί με Καλάσνικοφ την ώρα της συμπλοκής στα Βορίζια.

Στο οπτικό υλικό διακρίνεται να ρίχνει πυροβολισμούς από υπερυψωμένο σημείο, κάτι που είχαν επιβεβαιώσει και αυτόπτες μάρτυρες.

Ο 43χρονος συνελήφθη για παράνομη οπλοκατοχή, αφού σε σπηλιά μέσα σε δικό του αγροτεμάχιο βρέθηκε καραμπίνα και φυσίγγια. Ωστόσο, μετά την ταυτοποίησή του ως εμπλεκόμενου στο μακελειό —με δύο νεκρούς και τέσσερις τραυματίες— αναμένεται η έκδοση εντάλματος σύλληψης εις βάρος του για συμμετοχή στο αιματηρό επεισόδιο.

Η Αστυνομία επιβεβαίωσε τη σύλληψη του 43χρονου, επισημαίνοντας ότι σε υπαίθριο χώρο ιδιοκτησίας του εντοπίστηκε και κατασχέθηκε οπλισμός και φυσίγγια.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία στο πλαίσιο του αυτοφώρου, ενώ το προανακριτικό υλικό για τη συμμετοχή του στη συμπλοκή έχει ήδη διαβιβαστεί στον ανακριτή.

Ο οπλισμός στον Ψηλορείτη

Ο οπλισμός εντοπίστηκε καλά κρυμμένος μέσα σε σπηλιά στον Ψηλορείτη, τυλιγμένος επιμελώς.

Το βοσκοτόπι ανήκει στον γαμπρό του 39χρονου θύματος και βρίσκεται σε απομονωμένο σημείο κοντά στα Βορίζια.

Οι άνδρες της ΕΚΑΜ συνέλαβαν τον 43χρονο, ενώ τα όπλα έχουν σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια για ταυτοποίηση.

Οι έρευνες συνεχίζονται εντατικά, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχουν βρεθεί τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στο μακελειό. Οι αστυνομικοί ψάχνουν ακόμη και σε πηγάδια ή παλιούς τάφους, χρησιμοποιώντας ανιχνευτές μετάλλων.

Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου ανέφερε ότι «παρά τη μεγάλη επιχείρηση που βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και ημέρες στον Ψηλορείτη, ο οπλισμός της συμπλοκής δεν έχει ακόμη εντοπιστεί».

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για χρήση πιστολιών 9mm, Καλάσνικοφ και κυνηγετικών καραμπίνων.

Η απολογία των τριών αδελφών

Τα τρία αδέλφια, ηλικίας 19, 27 και 29 ετών, που κατηγορούνται για συμμετοχή στο μακελειό των Βοριζίων, έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025, στις 11 το πρωί.

Ο ανακριτής μετέβη στο Αστυνομικό Μέγαρο για τη διαδικασία, ώστε να αποφευχθούν εντάσεις, ενώ η απολογία τους θα γίνει στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου.

Νωρίτερα, οδηγήθηκε στο Δικαστικό Μέγαρο ο ανήλικος γιος ξενοδόχου που κατηγορείται ότι υπέθαλψε έναν από τους δράστες.

Ο ανήλικος αφέθηκε ελεύθερος με δικάσιμο για τις 25 Φεβρουαρίου 2026, ενώ ο πατέρας του, που συνελήφθη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, αφέθηκε επίσης ελεύθερος μετά την αυτόφωρη διαδικασία.

Αύριο αναμένεται να απολογηθούν στο ΠΑΓΝΗ, όπου νοσηλεύονται φρουρούμενοι, και οι δύο άλλοι κατηγορούμενοι.

Τα ευρήματα της νεκροψίας

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της ΕΡΤ, οι δύο βολίδες που αφαιρέθηκαν από το σώμα του Φανούρη Καργάκη προέρχονται από ένα ή δύο τυφέκια Καλάσνικοφ.

Οι βολίδες (διαμετρήματος 7,62x39 steel core) προκάλεσαν θανατηφόρα τραύματα στη σπονδυλική στήλη και στα πλευρά του 39χρονου.

Το μεταλλικό περίβλημα της δεύτερης βολίδας θεωρείται κρίσιμο στοιχείο για την ταυτοποίηση του όπλου.

Το αγροτικό όχημα του θύματος φέρει πάνω από δέκα οπές, γεγονός που δείχνει ότι οι πυροβολισμοί προήλθαν από διαφορετικές κατευθύνσεις. Το όχημα εξετάζεται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ., παρουσία τεχνικών συμβούλων των οικογενειών.

Οι έρευνες

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό των όπλων και τη βόμβα που εξερράγη το βράδυ της Παρασκευής, ενώ παραμένει άγνωστο ποιος την τοποθέτησε.

Η αντιπαράθεση μεταξύ των δύο οικογενειών κρατά πάνω από 30 χρόνια, με οκτώ αποτυχημένες προσπάθειες «σασμού».

Παρά τον φόβο και τη βαρύτητα των γεγονότων, κάτοικοι του χωριού προσπαθούν να επιστρέψουν στην καθημερινότητά τους.

Η οικογένεια του 39χρονου αρνείται κάθε ενδεχόμενο συμφιλίωσης, ενώ η πλευρά της 56χρονης δηλώνει ότι δεν προτίθεται να εγκαταλείψει τα σπίτια της.

Ο φόβος για νέο κύκλο αίματος παραμένει έντονος.