Βορίζια: Τη Δευτέρα η απολογία των τριών αδερφών - Αρνούνται κατηγορηματικά πως πυροβόλησαν

Μπροστά στον ανακριτή αναμένεται να βρεθούν τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου στις 11 το πρωί, τα τρία αδέλφια που κατηγορούνται ότι συμμετείχαν στην αιματηρή βεντέτα στα Βορίζια.

Τα τρία αδέλφια ηλικίας 19, 27 και 29 ετών κρατούνται από τη στιγμη που παραδόθηκαν στις Αρχές τη Τρίτη (4/11) στο Αστυνομικό Μέγαρο, στο οποίο έφτασε ανακριτής που ανέλαβε την υπόθεση ώστε να αποφευχθούν περαιτέρω εντάσεις

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία και η απολογία τους αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου.

Νωρίτερα, στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου οδηγήθηκε ο ανήλικος γιος του ιδιοκτήτη ξενοδοχείου, ο οποίος κατηγορείται ότι φυγάδευσε τον ένα από τους τρεις κατηγορούμενους που παραδόθηκαν στις αστυνομικές αρχές.

Ο ανήλικος αφέθηκε ελεύθερος, ενώ του ορίστηκε δικάσιμος για τις 25 Φεβρουαρίου 2026. Επίσης ελεύθερος αφέθηκε και ο πατέρας του που συνελήφθη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου και πέρασε διαδικασία αυτοφώρου.

Αύριο, Πέμπτη αναμένεται να απολογηθούν στο ΠΑΓΝΗ, όπου νοσηλεύονται υπό την επίβλεψη ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων , και οι άλλοι δυο κατηγορούμενοι για την αιματηρή βεντέτα.

Βορίζια: Ότι δεν πυροβόλησαν εκείνοι θα ισχυριστούν τα τρία αδέλφια

Πριν βρεθούν μπροστά στον ανακριτή, τα τρία αδέλφια φέρονται να δήλωσαν στις Αρχές πως δεν ήταν εκείνοι που «πάτησαν τη σκανδάλη» παρότι βρίσκονταν μπροστά στους πυροβολισμούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, ισχυρίζονται επίσης πως ο λόγος που διέφυγαν και κρύφτηκαν ήταν επειδή φοβούνταν εκδικητικές ενέργειες από την άλλη οικογένεια και όχι για να μην συλληφθούν από τις Αρχές.

Επιμένοντας στην αθωότητα τους, καταγγέλλουν ως ένοχο για τους πυροβολισμούς τον 44χρονο που έχει φανεί και σε βιντεοληπτικό υλικό που βρίσκεται στα χέρια της Αστυνομίας.

Οι κινήσεις των αδελφών πριν παραδοθούν στις Αρχές

Σημειώνεται πως οι συλληφθέντες το πρωί της Τρίτης έφυγαν από το ξενοδοχείο που κρύβονταν, και πήγαν στο σπίτι του ενός από τους καταζητούμενος για να αποχαιρετήσουν την οικογένεια τους. Κατά τις 17:30 το απόγευμα αποφάσισαν να παραδοθούν.

Μάλιστα, έδωσαν στις αρχές σημείο συνάντησης αλλά μετά το άλλαξαν, ορίζοντας νέο σημείο μόλις 150 μέτρα από το προηγούμενο. Σύμφωνα με την εκπομπή «Live News» του Mega, έφτασαν στην περιοχή με ταξί και συνελήφθησαν από τις αρχές.

Αναζητούνται ακόμα από την Αστυνομία τα όπλα της δολοφονίας, τα οποία έσπευσαν να κρύψουν οι δράστες. Σύμφωνα, με μαρτυρίες άτομο πήγε λίγα δευτερόπλεπτα αφού σκοτώθηκε ο Φανούρης Καργάκης, και πήρε το όπλο του για να κρύψει τα ίχνη. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ίδιες μαρτυρίες αναφέρουν ότι ο Φανούρης πυροβολούσε και εκείνος.

Μέχρι στιγμής έχει βρεθεί μόνο το καλάσνικοφ που φέρεται να έκρυψε ο 19χρονος, ο ένας εκ των αδελφών που συνελήφθησαν σήμερα.