Βορίζια: Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 43χρονο - Αρνείται τις κατηγορίες

Βαρύτατες κατηγορίες ασκήθηκαν στον 43χρονο γαμπρό του 39χρονου Φανούρη Καργάκη μετά την απολογία του για το φονικό στα Βορίζια.

Συγκεκριμένα του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως σε βάρος της 56χρονης Ευαγγελίας, καθώς και για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή σε βάρος άλλων προσώπων.

Ο 43χρονος, αρνείται τα πάντα για τη συμμετοχή του στην αιματηρή συμπλοκή, σύμφωνα με το neakriti.gr.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε το πρωί της Πέμπτης ενώπιον των δικαστικών αρχών Ηρακλείου, υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας. Φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο, μεταφέρθηκε από την πίσω είσοδο των Δικαστηρίων, ώστε να αποφευχθεί συνωστισμός και να διασφαλιστεί η ομαλή διαδικασία, καθώς το ενδιαφέρον για την υπόθεση είναι τεράστιο.

Διαβάστε επίσης: Γιατί το μακελειό στα Βορίζια δεν αποτελεί βεντέτα: Οι άγραφοι κανόνες που την ορίζουν

Ο 43χρονος έλαβε προθεσμία να απολογηθεί τη Δευτέρα (10/11), ενώ νωρίτερα είχε συλληφθεί, την Τετάρτη (05/11), σε αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σε αγροτική περιοχή, μέσα σε κτηνοτροφική εγκατάσταση ιδιοκτησίας του.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν σπηλιά, η οποία φέρεται να λειτουργούσε ως κρύπτη όπλων. Από εκεί κατασχέθηκαν όπλα και φυσίγγια, γεγονός που οδήγησε στη σύλληψή του με την κατηγορία της παράνομης οπλοκατοχής.

Βίντεο του Orange Press Agency από τη μεταγωγή του 43χρονου:

Σύμφωνα με την υπεράσπισή του, ο 43χρονος αρνείται όλες τις κατηγορίες. Η δικηγόρος του, Θεονύμφη Μπέρκη, δήλωσε ότι ο εντολέας της δεν αναγνωρίζει τον εαυτό του στο επίμαχο βίντεο που έχει δημοσιευθεί και φέρεται να τον δείχνει να πυροβολεί με καλάσνικοφ κατά τη διάρκεια της συμπλοκής.

Διαβάστε επίσης: Βορίζια: Το βίντεο που έχει η ΕΛΑΣ και καίει τον 43χρονο γαμπρό - Τι αναζητούν οι Αρχές

«Το βίντεο παρουσιάζει δύο ακαθόριστες φιγούρες και δεν μπορεί να αποτελέσει τεκμήριο ενοχής ή να στηρίξει μια τόσο βαριά κατηγορία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η συνήγορος σημείωσε επίσης ότι ο κατηγορούμενος έχει ήδη δώσει συγκεκριμένα στοιχεία για τις κινήσεις του την ημέρα του συμβάντος και πως «υπάρχουν σημεία και βίντεο που θα αποδείξουν την αλήθεια». Όπως υποστήριξε, ο εντολέας της ουδέποτε κατείχε όπλο.