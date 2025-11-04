Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό όσων εμπλέκονται στο αιματοκύλισμα στα Βορίζια, ενώ εκδόθηκαν τα εντάλματα σύλληψης σε βάρος των τριών αδελφών.

Παράλληλα, σε κλίμα βαθιάς θλίψης και με πρωτοφανή μέτρα ασφαλείας αποχαιρέτησαν συγγενείς και φίλοι την 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη, η οποία έπεσε νεκρή στο αιματηρό περιστατικό του περασμένου Σαββάτου.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, επικαλούμενη πληροφορίες, οι μεγαλύτεροι σε ηλικία της οικογένειας προσπαθούν να τους πείσουν να παραδοθούν πριν την Πέμπτη οπότε και αναμένεται να βρεθούν ενώπιον του ανακριτή.

Συγκεκριμένα, την Πέμπτη η τακτική ανακρίτρια Ηρακλείου αναμένεται να επισκεφθεί το ΠΑΝΓΗ στο οποίο νοσηλεύονται τα δύο άτομα της ίδιας οικογένειας, και τα οποία εμπλέκονται στο αιματηρό περιστατικό.

Θρήνος στην κηδεία της 56χρονης και αστυνομικός κλοιός γύρω από τον ναό

Η εξόδιος ακολουθία της 56χρονης τελέστηκε στον ιερό ναό Τιμίου Σταυρού στον Αλικιανό Χανίων, τόπο καταγωγής του συζύγου της. Η παρουσία της αστυνομίας ήταν έντονη σε ακτίνα διακοσίων μέτρων από την εκκλησία, με ισχυρές δυνάμεις να έχουν αναπτυχθεί σε καίρια σημεία του χωριού.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι περνούσαν από πύλη ανίχνευσης μετάλλων πριν εισέλθουν στον ναό, ενώ ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος πραγματοποίησε ελέγχους για εκρηκτικά.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες, ο κεντρικός δρόμος προς την εκκλησία είχε αποκλειστεί, ενώ drone της Ελληνικής Αστυνομίας επιτηρούσε διαρκώς την περιοχή.

Το τελευταίο αντίο στην Ευαγγελία

Η σορός της άτυχης γυναίκας έφτασε στον ναό λίγο μετά τις δώδεκα το μεσημέρι. Χήρα και μητέρα δύο ενήλικων παιδιών, η Ευαγγελία Φραγκιαδάκη ήταν ιδιαίτερα αγαπητή στον Αλικιανό.

Το χωριό βυθίστηκε στη σιωπή, με τον πόνο να είναι βουβός και το κλίμα ιδιαίτερα φορτισμένο.

Μήνυμα ειρήνης στην κηδεία της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη

Ιδιαίτερα συγκινητικό ήταν το μήνυμα του ιερέα στην εξόδιο ακολουθία. Με λόγια που άγγιξαν τις καρδιές των παρευρισκομένων, κάλεσε όλους να σταματήσουν τα επεισόδια βίας και να δώσουν χώρο στην ειρήνη και την αγάπη:

«Να σταματήσει αυτός ο ανόητος κύκλος και η θυσία. Καρδιά ειρηνική, γεμάτη αγάπη για όλους να δώσει ο Θεός, να πάψουμε να θρηνούμε θύματα.

Ας το καταλάβουμε όλοι, όσο αφήνουμε το αίμα να κυλά, ο τόπος μας μαυρίζει.

Μόνο όταν αφήσουμε τον Χριστό να μπει στην καρδιά μας θα πάψει ο τόπος μας να θρηνεί νεκρούς».

Το μήνυμα αυτό, μέσα στο φορτισμένο κλίμα της κηδείας, ήρθε να υπογραμμίσει την ανάγκη για συμφιλίωση και να σημάνει ένα τέλος στη βεντέτα που έχει στοιχίσει ήδη ανθρώπινες ζωές.

Η ιατροδικαστική έκθεση

Η υπόθεση πήρε νέα διάσταση μετά την επίσημη ιατροδικαστική γνωμάτευση. Σύμφωνα με το έγγραφο που υπογράφει η αναπληρώτρια προϊσταμένη της Ιατροδικαστικής

Υπηρεσίας Κρήτης, Ελένη Κρασανάκη, η αιτία θανάτου της 56χρονης ήταν «κακώσεις θώρακα από βολή με πυροβόλο όπλο». Ο θάνατος χαρακτηρίζεται ξεκάθαρα ως «ανθρωποκτονία».

Η έκθεση αυτή επιβεβαίωσε τις μαρτυρίες συγγενών, οι οποίοι από την πρώτη στιγμή υποστήριζαν ότι η γυναίκα δεν υπέστη ανακοπή, όπως είχε αρχικά διαρρεύσει, αλλά έπεσε θύμα πυροβολισμού κατά τη διάρκεια της αιματηρής συμπλοκής στα Βορίζια.

Η μάνα που θρηνεί

Η μητέρα της 56χρονης, καταβεβλημένη και συγκλονισμένη από τον χαμό της κόρης της, προσπαθεί να σταθεί όρθια για να παραστεί στην κηδεία.

Όπως δήλωσε, δεν έχει καταφέρει να δει κανέναν, ενώ η αστυνομία τους ζήτησε να φύγουν από το χωριό.

«Δεν ξέρω γιατί μας διώχνει η αστυνομία», είπε με δάκρυα στα μάτια.

«Μας έστησαν καρτέρι» – Οι μαρτυρίες των συγγενών

Η ίδια περιέγραψε πως «βγήκα έξω και είδα τους καπνούς που γκρεμίστηκε το σπίτι, τίποτα άλλο. Μας έστησαν καρτέρι να μας σκοτώσουν». Νωρίτερα, ο αδερφός της 56χρονης, που βρήκε την αδερφή του πεσμένη στο πάτωμα, είχε εκφράσει την απογοήτευση και τον πόνο του:

«Δεν είμαστε άγριοι. Για να φτάσει το περιστατικό να εξελιχθεί με αυτό τον τρόπο σημαίνει ότι ήταν χρόνιο».