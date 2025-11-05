Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του αιματηρού επεισοδίου στα Βορίζια του Δήμου Φαιστού, που έχει συγκλονίσει ολόκληρη την Κρήτη. Τα τρία αδέλφια της οικογένειας Φραγκιαδάκη, ηλικίας 19, 27 και 29 ετών, τα οποία καταζητούνταν για συμμετοχή στο μακελειό, παραδόθηκαν το απόγευμα της Τρίτης (5/11) στις αστυνομικές αρχές.

Η παράδοση πραγματοποιήθηκε κατόπιν συνεννόησης με την ΕΛ.ΑΣ. σε σημείο μεταξύ Ηρακλείου και Μεσαράς, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή μεταφορά τους. Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, τα τρία αδέλφια έφτασαν λίγο μετά τις 6 μ.μ. στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, μέσα σε ένα λευκό ημιφορτηγό που συνόδευε αστυνομικό τζιπ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συλληφθέντες επικοινώνησαν μέσω των δικηγόρων τους με τις αρχές, εκφράζοντας την πρόθεση να λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους. Όπως αποκάλυψε ο συνήγορος υπεράσπισης Λευτέρης Κάρτσωνας, «πρώτο μέλημα ήταν η διασφάλιση της σωματικής τους ακεραιότητας». Ο ίδιος τόνισε ότι η υπόθεση βρίσκεται στην αρχή μιας μακράς διαδικασίας, υπογραμμίζοντας πως οι κατηγορούμενοι βρίσκονται σε εξαιρετικά δύσκολη ψυχολογική κατάσταση.

«Υπάρχουν δύο νεκροί και σοβαρά τραυματισμένοι άνθρωποι. Στόχος είναι να συμβάλουμε στη διαλεύκανση της υπόθεσης και να αποδοθούν ευθύνες σε όσους πραγματικά φέρουν ευθύνη», σημείωσε ο κ. Κάρτσωνας, αφήνοντας αιχμές ότι στην αιματηρή συμπλοκή εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα.

Η παράδοση των τριών αδελφών έγινε λίγες ώρες μετά από αστυνομική επιχείρηση σε ξενοδοχείο νότια του Ηρακλείου, όπου υπήρχαν πληροφορίες ότι κρυβόταν ένας εκ των καταζητούμενων. Παρά την έφοδο, οι αστυνομικοί δεν εντόπισαν κανέναν από τους τρεις, αλλά προσήγαγαν τον ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου και τον γιο του, οι οποίοι κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία.

Η ΕΛ.ΑΣ. φέρεται να έφτασε στα ίχνη τους όταν ο νεότερος αδελφός, που υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία, επικοινώνησε με τον διοικητή του ζητώντας άδεια, επικαλούμενος ότι η Αστυνομία είχε κατασχέσει το μηχανάκι του. Από την τηλεφωνική επικοινωνία εντοπίστηκε το στίγμα του, γεγονός που οδήγησε στην επιχείρηση εντοπισμού τους.

Βορίζια: Το αιματοκύλισμα και τα όπλα

Η αιματηρή σύγκρουση στα Βορίζια, που αναζωπύρωσε βεντέτα ανάμεσα σε δύο οικογένειες, είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του 39χρονου Φανούρη Καργάκη και της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, καθώς και τον σοβαρό τραυματισμό άλλων τεσσάρων ατόμων.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της αυτοψίας, τουλάχιστον έξι διαφορετικοί τύποι όπλων χρησιμοποιήθηκαν στη συμπλοκή: δύο καλάσνικοφ, πιστόλια 9mm, 7.65 και 3.80, λειόκαννο κυνηγετικό και 38άρι περίστροφο. Οι κάλυκες που περισυνελέγησαν προέρχονται από διαφορετικής προέλευσης όπλα, γεγονός που δείχνει ότι συμμετείχαν πολλοί ένοπλοι.

Παρά την παράδοση των αδελφών, τα όπλα της επίθεσης παραμένουν άφαντα. Οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται σε ολόκληρη την περιοχή, ακόμη και σε νεκροταφεία ή εικονοστάσια, καθώς οι αρχές εκτιμούν ότι ενδέχεται να έχουν κρυφτεί εκεί.

Βορίζια: Η φωνή της συζύγου του 29χρονου

Συγκλονιστικά ήταν τα λόγια της συζύγου του 29χρονου, μητέρας ενός βρέφους 10 ημερών και ενός 5χρονου παιδιού, η οποία απηύθυνε έκκληση για ψυχραιμία και λογική.

«Οι γυναίκες μπορούν να επηρεάσουν τις καταστάσεις για το καλό των παιδιών τους», δήλωσε, υποστηρίζοντας ότι κατά τη διάρκεια της συμπλοκής είδε καθαρά τον άνδρα που πυροβολούσε με καλάσνικοφ από ύψωμα, από το σπίτι του 27χρονου κουνιάδου της.

Βορίζια: Οι επόμενες κινήσεις

Τα τρία αδέλφια αναμένεται να οδηγηθούν την Τετάρτη (05/11) ενώπιον του ανακριτή. Την ίδια ώρα, οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζονται με στόχο να αποκαλυφθεί πλήρως η αλληλουχία των γεγονότων που οδήγησαν στο μακελειό και να ταυτοποιηθούν όλα τα πρόσωπα που συμμετείχαν στη φονική σύγκρουση.

Όπως επισήμανε η εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, «υπάρχουν ενδείξεις ότι στην υπόθεση εμπλέκονται και άλλα άτομα». Το επόμενο διάστημα αναμένεται να ρίξει φως στις σκοτεινές πτυχές μιας τραγωδίας που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία.