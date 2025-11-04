Βορίζια: Υπό αυστηρή φρούρηση οι συλληφθέντες - «Εμπλέκονται και άλλα άτομα» λέει ο συνήγορος

Στο πόδι εξακολουθούν να βρίσκονται τα Βορίζια στην Κρήτη, καθώς, μπορεί τα τρία αδέρφια που καταζητούνταν για το διπλό φονικό παραδόθηκαν στην αρχές, ο κίνδυνος όμως νέου αιματοκυλίσματος ελλοχεύει ακόμα.

Οι τρεις συλληφθέντες μεταφέρθηκαν στο αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, όπου βρίσκονται των ανακριτικών Αρχών για να καταθέσουν για όσα συνέβησαν στο αιματηρό περιστατικό, ενώ, σύμφωνα με την ΕΡΤ, έχουν τεθεί υπό αυστηρή φρούρηση.

Μάλιστα, στην υπόθεση υπάρχει εμπλοκή και της Στρατιωτικής Δικαιοσύνης, καθώς ο 19χρονος συλληφθείς υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία.

Την ίδια ώρα, η μητέρα των τριών αδερφών και η σύζυγος του 29χρονου δίνουν τη δική τους εκδοχή για τα γεγονότα, ενώ σε δηλώσεις προχώρησε και ένας εκ των συνηγόρων υπεράσπισης των συλληφθέντων.

Το ραντεβού και η παράδοση στον επικεφαλής του «ελληνικού FBI»

Σύμφωνα με πηγές, οι τρεις άνδρες ηλικίας 19, 27 και 29 ετών έδωσαν ραντεβού με την Αστυνομία για να παραδοθούν σε σημείο ανάμεσα στο Ηράκλειο και τη Μεσαρά, σε επαρχιακό δρόμο της Γόρτυνας, κοντά στον άξονα Ηρακλείου - Μοιρών.

Σημειώνεται ότι σήμερα το πρωί η αστυνομία πραγματοποίησε έφοδο σε ξενοδοχείο της Π.Ε Ηρακλείου, καθώς από χθες το βράδυ υπήρχαν πληροφορίες ότι σε αυτό βρίσκονταν ένας από τους τρεις καταζητούμενους.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, κατά την αστυνομική επιχείρηση κατά την οποία εντοπίστηκαν και προσήχθησαν οι ιδιοκτήτες του ξενοδοχείου, πατέρας και γιος, ενώ το κατάλυμα τέθηκε υπό επιτήρηση για τη σύλληψη τους ενός φυγά μόλις θα επέστρεφε.

Οι άλλοι δύο, όπως προέκυψε στη συνέχεια, είχαν βρει καταφύγιο σε φιλικό τους σπίτι στο Τυμπάκι, το οποίο δεν είχε εντοπιστεί ακόμη από τους αστυνομικούς.

Το μεσημέρι πλέον ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ήρθε σε επικοινωνία με οικείο τους πρόσωπο που έπαιζε τον ρόλο του διαμεσολαβητή και του διεμήνυσε ότι πλέον είχαν τελειώσει όλα για εκείνους. Το μόνο που απέμενε ήταν να παραδοθούν…

Τελικά δέχτηκαν και έκλεισαν ραντεβού στις 18:15 σε ένα πρατήριο καυσίμων στις Μοίρες Ηρακλείου, όπου εμφανίστηκαν με ταξί και οι τρεις.

Εκεί παραδόθηκαν και συνελήφθησαν, ενώ στη συνέχεια, συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης οδηγήθηκαν στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου, προς εκτέλεση των ενταλμάτων που έχουν εκδοθεί σε βάρος τους.

Διαβάστε ακόμα: «Δαμόκλειος σπάθη» πάνω από τα Βορίζια - 400 πάνοπλοι αστυνομικοί φρουρούν το χωριό

Συνήγορος υπεράσπισης των συλληφθέντων: «Εμπλέκονται και άλλα άτομα» στο μακελειό στα Βορίζια

Σε δηλώσεις του ο εκ των συνηγόρων υπεράσπισης Λευτέρης Καρτσώνας, έξω από το αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου, λίγη ώρα μετά την παράδοση των τριών αδερφών επισήμανε ότι «πρώτιστο μέλημά μας ήταν η διασφάλιση της ακεραιότητας των εντολέων μας δεδομένου ότι το κλίμα είναι πολύ δύσκολο και υπάρχει τεράστιο κοινωνικό βάρος στους παράγοντες που συμμετείχαν σε αυτή τη διαδικασία».

Σε ό,τι αφορά την ουσία της υπόθεσης και το γεγονός ότι τα τρία αδέρφια δεν παρέδωσαν τον οπλισμό τους, ο κ. Καρτσώνας τόνισε ότι τα αποδεικτικά μέσα θα προσκομιστούν «τη στιγμή που πρέπει. Στην παρούσα φάση αυτό που μας ενδιαφέρει είναι με νηφαλιότητα να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε την ηρεμία και την ασφάλεια στην ευρύτερη κοινωνία».

Ο συνήγορος υπεράσπισης υπογράμμισε παράλληλα πως εμπλέκονται και άλλα άτομα, διευκρινίζοντας ότι δεν έχει κατατεθεί αποδεικτικό υλικό, καθώς αυτό που προείχε έως τώρα ήταν η άμεση και ασφαλής παράδοση στις Αρχές.

«Τα αποδεικτικά μέσα που αναμένεται να προσκομιστούν προφανώς θα προσκομιστούν τη στιγμή που πρέπει και την ώρα που πρέπει» είπε χαρακτηριστικά, ενώ επισήμανε ότι πρέπει με νηφαλιότητα να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε την ηρεμία και ταυτόχρονα να συμβάλλουμε στο να υπάρξει αίσθημα ασφαλείας στην κοινωνία».

«Δεν σεβάστηκαν ούτε το 10 ημερών μωρό μου»

Την ίδια ώρα συγκλονίζουν η μητέρα των συλληφθέντων και η σύζυγος του 29χρονου που παραδόθηκαν στην αστυνομία περιγράφουν όσα εκτυλίχθηκαν εκείνο το πρωινό που βάφτηκε με αίμα. Μιλούν για τον τρόμο, τον φόβο και τη στιγμή που οι σφαίρες περνούσαν πάνω από τα κεφάλια των παιδιών τους.

Η σύζυγος του 29χρονου δήλωσε στις κάμερες: «Όταν ανατίναξαν το σπίτι, δεν ξέρω τι είχαν στο μυαλό τους, τι επρόκειτο να γίνει. Δεν σεβάστηκαν ούτε το δέκα ημερών παιδί μου, ούτε την άλλη που είναι έγκυος, ούτε τα άλλα δύο παιδιά που έχουμε.

Με κατέβασε ο άνδρας μου με τα δύο παιδιά και με έβαλε μέσα στο σπίτι. Το άλλο μας παιδί, που είναι πέντε ετών, ήταν έξω στην αυλή - και πηγαίνανε οι σφαίρες στην αυλή μου. Βγήκε ο άνδρας μου έξω και περνούσαν οι σφαίρες πάνω από το κεφάλι του.

Ούτε όπλο κρατούσε ο σύζυγός μου, ούτε πήγε να σκοτώσει κανέναν. Από τη δική μας πλευρά όπλα δεν είδα - με έβαλε ο άνδρας μου μέσα στο σπίτι, έχω δέκα ημερών παιδί».

Διαβάστε ακόμα: Συγκλονίζει η σύζυγος του Φανούρη στα Βορίζια: «Τον βρήκα τελειωμένο και φώναζα βοήθεια - Τον διαλύσανε»

Η μητέρα των συλληφθέντων αναφέρει: «Την Παρασκευή το βράδυ καθόμασταν σπίτι, 10:30 το βράδυ, η νύφη μου, ο εγγονός μου και ο σύζυγός μου. Ακούσαμε έναν θόρυβο, άνοιξα την πόρτα και είδα του γιου μου το σπίτι. Λέω στον άνδρα μου: του γιου μου το σπίτι ανατίναξαν! Και τώρα λένε ότι εμείς βάλαμε τη βόμβα…

Φωνάξαμε την αστυνομία, αλλά έκανε δύο ώρες να έρθει. Τα παιδιά μου ήταν σε γάμο – ο μεγάλος μου γιος ήταν κουμπάρος. Ο γιος μου παλεύει χρόνια να το φτιάξει αυτό το σπίτι. Πώς να πιστέψω ότι θα το έκανε ο ίδιος;».

Οι δύο γυναίκες ζητούν να αποδοθεί δικαιοσύνη και να σταματήσει η βία που έχει βυθίσει το χωριό στο πένθος και τον φόβο.

Πληροφορίες ότι η οικογένεια της 56χρονης θα επιστρέψει στο χωριό

Νωρίτερα, στον Αλικιανό Χανίων κηδεύτηκε, κάτω από αυστηρή αστυνομική επιτήρηση η 56χρονη, ενώ οι αστυνομικές αρχές έκαναν έφοδο στα κελιά των φυλακών Αλικαρνασσού, όπου είναι τρόφιμοι τρία μέλη της άλλης οικογένειας, για να διαπιστωθεί αν έχουν σχέση με την υπόθεση.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στα Βορίζια έχουν ενισχυθεί οι αστυνομικές δυνάμεις, καθώς υπάρχουν πληροφορίες ότι η οικογένεια της 56χρονης θα επιστρέψει στο χωριό.

Την ίδια ώρα, οι δηλώσεις και από τις δύο οικογένειες για την επόμενη μέρα κάθε άλλο παρά καθησυχαστικές δεν είναι με αποτέλεσμα να κυριαρχεί ο φόβος και η ανησυχία.