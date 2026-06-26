Βορίζια: Ελεύθερα με περιοριστικούς όρους πέντε μέλη της οικογένειας Καργάκη

Μήνες μετά, και ακόμα ξετυλίγεται το κουβάρι της υπόθεσης του μακελειού στα Βορίζια. Σήμερα (26/6) τα τρία μέλη της οικογένειας Καργάκη που είχαν κριθεί προφυλακιστέοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Υπενθυμίζεται ότι, τα τρία μέλη, κατηγορούνται για για ηθική αυτουργία στην έκρηξης που ισοπέδωσε το σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι περιοριστικοί όροι που τους επιβλήθηκαν είναι απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, εμφάνιση στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής τους, απαγόρευση προσέγγισης των μελών των αντίδικων οικογενειών και απαγόρευση διαμονής στο δήμο Φαιστού.

Οι υπόλοιποι δύο της ίδιας οικογένειας, συγγενείς του 39χρονου Φανούρη Καργάκη που έχασε τη ζωή του στο αιματοκύλισμα του περασμένου φθινοπώρου, οι οποίοι απεικονίζονται σε βίντεο να πυροβολούν προς τον κεντρικό δρόμο των Βοριζίων και είναι ήδη προφυλακισμένοι για την ανθρωποκτονία της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, αλλά και για απόπειρα ανθρωποκτονίας, αφέθηκαν επίσης «ελεύθεροι» ως προς την κατηγορία της κατασκευής του εκρηκτικού μηχανισμού που κατέστρεψε το σπίτι των Φραγκιαδάκηδων. Φυσικά, δεσμεήυονται από το παλιό ένταλμα και παραμένουν στη φυλακή.

Ως προς την ηθική αυτουργία που καταλογίστηκε αρχικά στους τρεις προφυλακισμένους για ζωοκλοπές, ο Φανούρης Καργάκης είχε επισκεφθεί το γαμπρό, τον αδερφό και τον ανιψιό του, στις φυλακές Αλικαρνασού στις 24 Σεπτεμβρίου, στις 17 Οκτωβρίου και στις 24 Οκτωβρίου και όχι την παραμονή της έκρηξης όπως είχε ειπωθεί αρχικά.