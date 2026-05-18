Βορίζια: Έπαιρναν κτήματα πολιτών με τη βία και τα δήλωναν στον ΟΠΕΚΕΠΕ για παράνομες επιδοτήσεις

Σε εξέλιξη βρίσκεται ακόμη, η μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI σε περιοχές της Κρήτης, η οποία λαμβάνει χώρα από το πρωί της Δευτέρας (15/5), με φόντο την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ και την χορήγηση παράνομων επιδοτήσεων.

Μέχρι στιγμής έχουν γίνει έξι συλλήψεις Κρήτη από το τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης σε δύο περιοχές, στα Βορίζια Ηρακλείου και Αμάρι Ρεθύμνου.

Συγκεκριμένα, όπως μεταφέρει η ΕΡΤ, οι τρεις συλλήψεις αφορούν υποθέσεις εκβίασης, εμπρησμού, φθορών, καθώς και απάτες που στρέφονται σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα οι τρεις από τους έξι συνολικά συλληφθέντες κατηγορούνται, ότι αφαιρούσαν με τη βία κτήματα από πολίτες, τα οποία στη συνέχεια καλλιεργούσαν παράνομα.

Όπως προκύπτει από την αστυνομική έρευνα, δήλωναν τις εκτάσεις αυτές στον ΟΠΕΚΕΠΕ, εξασφαλίζοντας επιδοτήσεις για τις συζύγους τους. Η σπείρα από τα Βορίζια φέρεται μάλιστα να είχε εισπράξει από ψευδείς δηλώσεις ΟΣΔΕ κοινοτικές επιδοτήσεις πάνω από μισό εκατομμύριο ευρώ την τετραετία 2021-2025.