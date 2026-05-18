Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες της Δευτέρας (18/5) επιχείρηση του τμήματος αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Κρήτης της ΔΑΟΕ για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται σε υποθέσεις εκβίασης, εμπρησμού, φθορών και απατών σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ.
Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΕΛΑΣ, μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί τρία μέλη της οργάνωσης δυνάμει ενταλμάτων σύλληψης, καθώς και τρία άτομα για το αδίκημα της ζωοκλοπής, ενώ αναμένεται νεότερη ενημέρωση.
