Κόκκινο συναγερμό έχει σημάνει η ΕΛΑΣ για το απίστευτο μακελειό που εκτυλίχθηκε στα Βορίζια της Κρήτης λόγω βεντέτας δύο οικογενειών, με τραγικό απολογισμό τρεις νεκρούς και 25 τραυματίες, μετατρέποντας το χωριό σε «φρούριο».

Το χωριό έχει κατακλυστεί από την παρουσία αστυνομικών, στελέχη των ΕΚΑΜ, της ΟΠΚΕ και της Ασφάλειας, προκειμένου να αποφευχθούν νέες διενέξεις και περισσότερα θύματα. Όπως μάλιστα μεταδίδουν τοπικά ΜΜΕ, οι πυροβολισμοί συνεχίζονταν σε διάφορα σημεία του χωριού.

Μακελειό στα Βορίζια | Eurokinissi / ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ

Πάνοπλα στελέχη της ΕΚΑΜ δραστηριοποιούνται στο χωριό, συλλέγοντας κάλυκες και χτυπώντας πόρτες προκειμένου να μαζέψουν μαρτυρίες για να ξεκινήσουν οι προσαγωγές των εμπλεκόμενων. Αναφέρεται ότι η πρώτη προσαγωγή έχει ήδη γίνει ενώ αναμένεται να γίνουν κι άλλες μέσα στις επόμενες μέρες.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια στο χωριό και λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης μεταβαίνουν στην Κρήτη ο αρχηγός της ΕΛΑΣ., Δημήτρης Μάλλιος, μαζί με τον επικεφαλή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, Φώτης Ντουίτσης, τους οποίους συνοδεύει κλιμάκιο αστυνομικών από την Aθήνα.

Πλήθος αστυνομικών φυλούν και τα νοσοκομεία που βρίσκονται τα θύματα, τα οποία μοιράζονται στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, στο ΠΑΓΝΗ και το Κέντρο Υγείας Αγίας Βαρβάρας ώστε να αποφευχθούν συγκρούσεις μεταξύ των δύο οικογενειών.

Αστυνομικοί στα Βορίζια | Eurokinissi / ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ

Σκηνές οργής στο Βενιζέλειο - Κατέφθασαν οι συγγενείς των θυμάτων

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive.news, συγγενείς του νεκρού 39χρονου έχουν καταφθάσει στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο ουρλιάζοντας και θρηνώντας, ενώ η μητέρα του θύματος λέγεται πως λιποθύμησε. Πληροφορίες λένε πως υπήρξε λεκτική επίθεση και σε αστυνομικούς που βρίσκονται στη σημείο.

Η ίδια πηγή αναφέρει πως όσο δυνάμεις της ΕΛΑΣ βρίσκονται έξω από τα ΤΕΠ του νοσοκομείου για λόγους ασφαλείας, γυναίκα από την οικογένεια του νεκρού φέρεται να τούς φώναξε, οργισμένη: «Τι ήρθατε τώρα μπ@@@ρδοι, δυο μέρες τώρα σας καλούσαμε δεν ήρθατε».

Ανάλογο είναι το κλίμα και στους διαδρόμους του νοσοκομείου, όπου συγγενείς, οργισμένοι ξεσπούν κατά αστυνομικών: «Βρ@μπ@τσοι, να παρακαλάτε να μην έχει πεθάνει» φώναξε ένα άτομο από το στενό περιβάλλον τραυματία, όταν είδε αστυνομικούς.

Συγκλονιστικές μαρτυρίες κατοίκων: «Έγινε πόλεμος, βεντέτα»

Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες που ήρθαν στο φως από όσα γνωρίζουν οι κάτοικοι για την βεντέτα των δύο οικογενειών αλλά και για το απίστευτο μακελειό, με τραγικό απολογισμό τρεις νεκρούς και 25 τραυματίες.

Μία κάτοικος στα Βορίζια μίλησε στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ και το Weekend Live και ανέφερε: «Αυτή τη στιγμή έχει γίνει πόλεμος. Βεντέτα... Βεντέτα»!

Μιλώντας για το πως ξεκίνησε το αιματοκύλισμα, είπε: «Ανατινάξανε ένα σπίτι χτες το βράδυ. Μετά βγήκαν με τα καλάσνικοφ, αντίποινα».

Άλλος μάρτυρας που βρέθηκε τυχαία στο σημείο των πυροβολισμών, συγκλονίζει με όσα περιγράφει στην ΚΡΗΤΗ ΤV και το Neakriti.gr λέγοντας:

«Πέρναγα από το χωριό και έπεσα πάνω σε διασταυρούμενα πυρά. Καμία 10άρια μπροστά μου, ούτε που ξέρω πόσοι ήταν. Πέρναγε ένα αγροτικό και ρίχνανε από τη μία πλευρά και την άλλη. Εγώ έχω φάει γύρω στις 5 με 6 σφαίρες, πάνω στο αμάξι».