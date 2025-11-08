Βορίζια: Οι Αρχές γνωρίζουν ποιος τοποθέτησε τη βόμβα - Θέμα χρόνου η σύλληψη του εντολέα

Οι Αστυνομικές Αρχές φαίνεται πως έχουν εντοπίσει το άτομο που τοποθέτησε τον εκρηκτικό μηχανισμό στο σπίτι της 36χρονης στα Βορίζια, με τις πληροφορίες να το συνδέουν με την οικογένεια Καργάκη.

Η ΕΛ.ΑΣ. πλησιάζει τόσο στον φυσικό αυτουργό όσο και στον κατασκευαστή της βόμβας, καθώς διαθέτει στοιχεία που τεκμηριώνουν την εμπλοκή τους. Και οι δύο φέρονται να είχαν επαφές με κρατούμενους στις φυλακές Αλικαρνασσού.

Την κατασκευή του μηχανισμού, σύμφωνα με πληροφορίες του MEGA, ανέλαβε άτομο από άλλη οικογένεια που ζει σε γειτονική περιοχή και τα μέλη της οποίας έχουν κατηγορηθεί στο παρελθόν για κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών.

Διαβάστε ακόμα: Βορίζια: Αρνείται κάθε εμπλοκή ο γαμπρός του Φανούρη - Κοντά στην εύρεση του οπλισμού οι Αρχές

Βορίζια: Ψάχνουν στις Φυλακές Αλικαρνασσού για την βόμβα

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για την έκρηξη στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη στα Βορίζια, η οποία συνδέεται με την αιματηρή συμπλοκή στην περιοχή. Στο πλαίσιο αυτό, τρία μέλη της οικογένειας Καργάκη, κρατούμενοι στις φυλακές Αλικαρνασσού για ζωοκλοπές, καθώς και άλλα δύο άτομα που επίσης κρατούνται στις φυλακές, μεταφέρθηκαν με απόλυτη μυστικότητα στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου για εξετάσεις. Τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στο μακελειό δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί.

Διαβάστε ακόμα: Βορίζια: «Ο Φανούρης Καργάκης φταίει, το πλήρωσε με τη ζωή του» - Ξεσπά η αδερφή της Ευαγγελίας

Συνοδεία βαριά οπλισμένων αστυνομικών της ΕΚΑΜ, προσώπου από το στενό περιβάλλον του 39χρονου θύματος οδηγήθηκε από τις φυλακές Αλικαρνασσού στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου. Ανάλογη μεταγωγή πραγματοποιήθηκε και για άλλα δύο πρόσωπα από το περιβάλλον του θύματος, που κρατούνται για ζωοκλοπές και άλλα αδικήματα.

Κατά τις έρευνες στα κελιά των πέντε κρατουμένων, καθώς και σε κοινόχρηστο χώρο, βρέθηκαν μαχαίρια και δύο κινητά τηλέφωνα, ενώ οι ίδιοι έδωσαν περαιτέρω εξηγήσεις στην ανακρίτρια.

Οι αρχές συνεχίζουν να συγκεντρώνουν στοιχεία για το πρόσωπο που έδωσε την εντολή για την τοποθέτηση της βόμβας, τον κατασκευαστή της και τον φυσικό αυτουργό που την τοποθέτησε στο σπίτι της οικογένειας.

Διαβάστε ακόμα: Μακελειό στα Βορίζια: Σε διαφορετικές φυλακές οι κατηγορούμενοι - «Υπάρχουν άτομα που έκρυψαν τα όπλα και εμπλεκόμενους»

«Χτενίζουν» τα Βορίζια για τα όπλα

Παράλληλα, κλιμάκια της ΕΚΑΜ συνεχίζουν τις έρευνες στην ευρύτερη περιοχή των Βοριζίων για τον εντοπισμό του οπλισμού που χρησιμοποιήθηκε στο περιστατικό. Ήδη έχουν εντοπιστεί τέσσερα όπλα, ωστόσο, σύμφωνα με τις αρχές, «είναι σαφές ότι χρησιμοποιήθηκαν πολύ περισσότερα». Οι βαλλιστικές εξετάσεις αναμένεται να ρίξουν φως στην εμπλοκή κάθε όπλου στο μακελειό.

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι όπλα βρέθηκαν σχεδόν σε κάθε σημείο του χωριού, γεγονός που δείχνει την έκταση της οπλοκατοχής και την ένταση της αντιπαράθεσης μεταξύ των δύο οικογενειών.