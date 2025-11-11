Βορίζια: Οι δύο πιθανές κρυψώνες για τα όπλα - Ανακρίσεις για τον «εντολέα» το μακελειού

Η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στον ΣΚΑΪ για τις τελευταίες εξελίξεις στα Βορίζια, ενημέρωσε πως «Είναι πάρα πολύ νωρίς για να αποχωρήσει η Αστυνομία από την περιοχή, για αυτό παραμένουν δυνάμεις».

«Δυστυχώς, δεν μπορούμε να προβλέψουμε πώς θα αντιδράσουν οι συγγενείς και των δυο πλευρών, καθώς αμφότερες έχουν χάσει από ένα δικό τους άνθρωπο. Βέβαια, καταλαβαίνετε πως από ένα σημείο και μετά δεν είναι αστυνομικό το θέμα, μιλάμε για κοινωνικό ζήτημα».

Όπως συμπλήρωσε, η Αστυνομία συνεχίζει να αναζητά τα όπλα που χρησιμοποιήθηκε κατά το φονικό. «Προφανώς και χρειάστηκαν κάποια λεπτά για να φτάσουν εκεί δυνάμεις μετά το μακελειό».

Βορίζια: Στα ίχνη των όπλων

«Αυτό δεν θα εμπόδιζε κάποιους που μετέφεραν ταυτόχρονα και τραυματίες, όπως και τους νεκρούς προς τα πλησιέστερα νοσοκομεία, να μεταφέρουν και τον οπλισμό και να τον αφήσουν στην ενδιάμεση διαδρομή», συμπλήρωσε.

Αυτό αναζητούν οι αστυνομικοί, αν αφέθηκε οπλισμός κάπου ενδιάμεσα στη διαδρομή που ακολούθησαν μέχρι τα νοσοκομεία.

Υπάρχει, ωστόσο, και το ενδεχόμενο οι εμπλεκόμενοι, είτε μόνοι τους είτε με βοήθεια άλλων, να έστειλαν μετά τις επιθέσεις τα όπλα σε δύσβατες ορεινές κρυψώνες του Ψηλορείτη, από όπου τα «ξεθάβουν», κάθε φορά που απαιτείται «ξεκαθάρισμα» λογαριασμών.

Φυσικά, το πλέον κομβικό πρόσωπο που αναζητά η ΕΛΑΣ, είναι το άτομο που έδωσε την εντολή για την τοποθέτηση της βόμβας στο εγκαταλελειμμένο σπίτι, της οποίας η έκρηξη σήμανε και την αρχή του μακελειού.

Απαντώντας για το αν αναζητούνται και άλλα άτομα, η κ. Δημογλίδου σημείωσε το εξής:

«Καταλαβαίνετε ότι εμπλεκόμενοι δεν είναι μόνο αυτοί που συμμετείχαν ως πρωταγωνιστές στο περιστατικό, εμπλεκόμενος είναι κι όποιος βοήθησε με οποιονδήποτε τρόπο είτε να χαθούν και να καταστραφούν στοιχεία, είτε για να μεταφερθούν και να κρυφτούν οι δράστες».