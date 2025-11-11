Ταυτοποιήθηκε ο άνδρας που βρέθηκε απανθρακωμένος στη Βοιωτία

Ταυτοποιήθηκε ο άνδρας που εντοπίστηκε νεκρός και απανθρακωμένος μέσα σε αυτοκίνητο στη Βοιωτία. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για 27χρονο υπήκοο Αλβανίας, του οποίου η εξαφάνιση είχε δηλωθεί πριν από μερικές ημέρες, σύμφωνα με τον ΣΚΑΙ.

Υπενθυμίζεται ότι το όχημα βρέθηκε σε εξαιρετικά απομονωμένο σημείο, προσβάσιμο μόνο μέσω δύσβατου αγροτικού δρόμου. Το φρικτό εύρημα αποκαλύφθηκε όταν κυνηγός που περνούσε τυχαία από την περιοχή εντόπισε το καμένο αυτοκίνητο και ειδοποίησε αμέσως την Αστυνομία.

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, διαπίστωσαν ότι μέσα στο όχημα υπήρχε απανθρακωμένος άνθρωπος. Στο εσωτερικό του αυτοκινήτου βρέθηκαν επίσης χειροπέδες, γεγονός που ενίσχυσε από την πρώτη στιγμή την εκτίμηση ότι πρόκειται για δολοφονία.

Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες διαπράχθηκε το έγκλημα, ενώ εξετάζονται όλα τα πιθανά κίνητρα και πρόσωπα από το περιβάλλον του θύματος.

Το στοιχείο που «ξεκλείδωσε» το έγκλημα

Λόγω της κατάστασης της σορού, ακόμη και η ταυτοποίηση του φύλου ήταν αρχικά αδύνατη. Το στοιχείο που οδήγησε τις Αρχές στο συμπέρασμα πως πρόκειται για εγκληματική ενέργεια ήταν οι χειροπέδες που βρέθηκαν στο σώμα, σε τέτοια θέση ώστε να υποδηλώνουν ότι το θύμα είχε δεθεί πισθάγκωνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας που φέρεται να είναι το θύμα δεν είχε απασχολήσει ποτέ τις αρχές και δεν είχε ποινικό παρελθόν. Περιγράφεται ως εργατικός και χαμηλών τόνων, ωστόσο, όπως αναφέρουν αλβανικά ΜΜΕ, το τελευταίο διάστημα είχε αποκτήσει «νέες παρέες». Οι αστυνομικοί δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο αυτές οι γνωριμίες να σχετίζονται με το έγκλημα, γι’ αυτό και ερευνούν ενδελεχώς το περιβάλλον του.

Το χρονικό της φρίκης

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν κυνηγός εντόπισε το καμένο αυτοκίνητο σε απομονωμένο σημείο κοντά στα Σκούρτα. Πλησιάζοντας, αντίκρισε το απανθρακωμένο σώμα δεμένο με χειροπέδες στο πίσω κάθισμα.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Ανθρωποκτονιών, οι οποίοι εκτιμούν ότι ο φόνος είχε διαπραχθεί αρκετές ώρες πριν την ανεύρεση του οχήματος.

Το αυτοκίνητο, όπως προέκυψε από την έρευνα, είχε κλαπεί από τη Γλυφάδα και έφερε πλαστές πινακίδες από παρόμοιο όχημα στην Κατερίνη. Οι Αρχές θεωρούν ότι οι δράστες είχαν σχεδιάσει προσεκτικά το έγκλημα, με σκοπό να εξαφανίσουν κάθε ίχνος τους.