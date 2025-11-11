Βορίζια: «Οι Καργάκηδες δήλωναν 1.000 πρόβατα στον ΟΠΕΚΕΠΕ και είχαν 100»

Νέα καταγγελία για τα Βορίζια έρχεται στο φως και αφορά την οικογένεια Καργάκη. Τα μέλη της οικογένειας γνώριζαν για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ πολύ πριν αυτό ξεσπάσει, σύμφωνα με καταγγελία που μετέδωσε το MEGA. Έτσι έψαχναν τρόπο να μαζέψουν τα πρόβατα που δήλωναν τόσα χρόνια ψευδώς στα χαρτιά.

Στην καταγγελία αναλυτικά ο άνδρας αναφέρει: «Όλα έγιναν πέρσι, από τον Μάρτη και ύστερα. Προτού ξεσπάσει το πρόβλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, είχαν ειδοποιηθεί ότι θα γίνουν αυτά τα πράγματα. Σε όλη την περιοχή «μαζέψανε» από κόσμο πολύ. Γιατί είχαν δηλώσει πολλά αυτοί και δεν μπορούσαν να δικαιολογηθούν. Είχαν δηλώσει 1000 πρόβατα και είχαν 100. Έκλεψαν των ανθρώπων τα πρόβατα για να τα έχουν αυτοί».

