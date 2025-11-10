Βορίζια: Ποιοι είναι οι τρεις Καργάκηδες που βρίσκονται στη φυλακή - Ο «Κούνελος» και η υπόθεση ζωοκλοπών

Aπαντήσεις μέσα στις φυλακές Αλικαρνασσού και στο κελί όπου κρατούνται για υπόθεση ζωοκλοπών, τρία μέλη της οικογένειας του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, αναζητούν οι Αρχές για το μακελειό στα Βορίζια και για τη βόμβα που τοποθετήθηκε στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που κλήθηκαν, σύμφωνα με το Mega, είναι και ένας 52χρονος άντρας, ο «Κούνελος» όπως τον αποκαλούν. Από την πρώτη στιγμή βρισκόταν στο επίκεντρο των ερευνών, καθώς είναι ένα από τα αρχηγικά μέλη της οικογένειας του 39χρονου νεκρού και έχει το προφίλ του προσώπου που επηρεάζει και έχει «λόγο» μέσα στην οικογένεια.

Ο 52χρονος βρίσκεται εδώ και δύο μήνες στις φυλακές για μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις ζωοκλοπών που εξιχνιάστηκε στην περιοχή. Για την ίδια υπόθεση προφυλακίστηκαν τόσο ο 24χρονος γιος του, όσο και ο μικρότερος αδελφός της γυναίκας του.

Συγγενής του θα πει στο Live News:

Η μαμά του σε τι κατάσταση είναι;

Χαλιά είναι αυτήν την στιγμή. Έχασε τον αδελφό της, έχουν μπει και ο αδελφός της στη φυλακή και ο γιος της και ο άντρας της.

Η επίσκεψη του 39χρονου στις φυλακές μία μέρα πριν το μακελειό

Διόλου τυχαία δεν θεωρούν οι Αρχές την επίσκεψη του Φ.Κ. στις φυλακές μία μέρα πριν την έκρηξη και το αιματοκύλισμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 39χρονος συνάντησε τον μικρότερο αδελφό του, με τους δύο άνδρες να συνομιλούν σε ήρεμο τόνο για αρκετά λεπτά.

Μετά το μακελειό στα Βορίζια, στα κελιά βρέθηκαν δύο κινητά, ψαλίδι και ένα αυτοσχέδιο μαχαίρι. Οι Αρχές εκτιμούν πως ορισμένα ευρήματα μπορούν να δώσουν απαντήσεις, με τα τρία μέλη της οικογένειας Κ. πάντως να δηλώνουν άγνοια σχετικά με την έκρηξη και το αιματοκύλισμα.

Μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις ζωοκλοπών

Η υπόθεση για την οποία βρίσκονται προφυλακισμένοι δεν έχει σχέση με το μακελειό, αλλά αφορά μια μεγάλη υπόθεση ζωοκλοπών που εκτείνεται σε Ρέθυμνο και Μεσαρά.

Από τα 18 άτομα που συμπεριλαμβάνονται στη δικογραφία, τα 13 είναι από την ίδια οικογένεια. 6 άτομα προφυλακίστηκαν, ανάμεσά τους δύο Ρεθυμνιώτες, ο μικρότερος αδελφός του 39χρονου, ο γαμπρός του ο «Κούνελος» και ο 24χρονος ανιψιός του.

«Στην δράση της εγκληματικής ομάδας αποδίδονται κατά κύριο λόγο τρεις ζωοκλοπές που διαπράχθηκαν την περίοδο 2023 – 2025, με περισσότερα από 350 ζώα κλεμμένα. Οι δύο εξ αυτών έγιναν μέσα στο 2023, η τρίτη μέσα στο 2025», μεταδίδουν τοπικά ΜΜΕ.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι περισσότεροι βοσκοί έπεφταν θύματα ξυλοδαρμών και εκβιασμών για να μην πάνε στην Αστυνομία και καταγγείλουν τις κλοπές των ζώων τους.

«Όπου δεν πίπτει λόγος, πίπτει ράβδος» είναι το μότο που «φιγουράρει» στο προφίλ που διατηρεί στα social media ένας από τους τρεις προφυλακισμένους της οικογένειας Καργάκη.

Η επίθεση του 2001

Σε ένα παλαιότερο περιστατικό στα Βορίζια, που λίγο έλειψε να υπάρξουν θύματα, αναφέρθηκε ειδικός φρουρός της Κρήτης.

Ήταν 30 Οκτωβρίου του 2001 όταν συνάδελφοί του αστυνομικοί πήγαν για ένα αυτόφωρο εν εξελίξει μέλους της οικογένειας Καργάκη και δέχτηκαν απρόκλητη επίθεση με πυροβολισμούς.

Όλα ξεκίνησαν όταν ένας 53χρονος κτηνοτρόφος επέστρεφε με τη σύζυγό του από έναν γάμο. Ενώ επέστρεφαν στο σπίτι με το αυτοκίνητό τους, δέχθηκαν επίθεση με κυνηγετικό όπλο από τον 28χρονο ξάδελφό τους, με τον οποίο είχαν κτηματικές διαφορές.

Οι αστυνομικοί πήγαν για να συλλάβουν τον δράστη, όταν δέχτηκαν τους πρώτους πυροβολισμούς, ενώ λίγες ώρες μετά δέχτηκαν και δεύτερη επίθεση με καταιγισμό πυρών.

Το εντυπωσιακό είναι ποτέ δεν βρέθηκε ο σκοπευτής που έριχνε κατά ριπάς από ψηλά προς το μέρος των αστυνομικών, σε ένα διπλό περιστατικό στο οποίο από θαύμα δεν υπήρξαν θύματα.



