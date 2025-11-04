Παραδόθηκαν στην αστυνομία το απόγευμα της Τρίτης (4/11) τα τρία αδέρφια της οικογένειας που καταζητούνται για το φονικό στα Βορίζια.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Live News» του Mega, η δικηγόρος των τριών καταζητούμενων τηλεφώνησε νωρίτερα στην ασφάλεια, υποδεικνύοντας προκαθορισμένο σημείο, στο οποίο θα παραδίδονταν.

O 29χρονος, ο 27χρονος και ο 19χρονος έφτασαν σε χωριό κοντά στο Ηράκλειο Κρήτης και εκεί παραδόθηκαν στους αστυνομικούς που έσπευσαν στην περιοχή.

Σύμφωνα με άλλες πληροφορίες, τα αδέρφια έδωσαν ραντεβού με τους τις αρχές σε βενζινάδικο που βρίσκεται σε δρόμο που συνδέει τις Μοίρες με το Ηράκλειο.

Τις τελευταίες ώρες, οι τρεις φέρεται να κρύβονταν σε ένα ξενοδοχείο ανάμεσα στο Τυμπάκι και τις Μοίρες. Οι δύο ιδιοκτήτες (πατέρας και γιος) έχουν προσαχθεί με ανοικτό το ενδεχόμενο να συλληφθούν επειδή γνώριζαν που βρίσκονταν οι καταζητούμενοι.

Νωρίτερα είχαν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης εναντίον τους, ενώ μαρτυρίες ανέφεραν ότι είχαν φύγει οπλισμένα από το χωριό λίγο μετά την αιματηρή συμπλοκή στα Βορίζια.

Σημειώνεται ότι την Πέμπτη έχει προγραμματιστεί η απολογία άλλων δύο εμπλεκόμενων στη συμπλοκή. Πρόκειται για τον 25χρονο αδελφό των τριών που καταζητούνται και τον 30χρονο ξάδερφό τους, οι οποίοι νοσηλεύονται τραυματισμένοι στο ΠΑΓΝΗ.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, την Πέμπτη η τακτική ανακρίτρια Ηρακλείου αναμένεται να επισκεφθεί το νοσοκομείο, προκειμένου να απολογηθούν οι δύο νοσηλευόμενοι κατηγορούμενοι.

Η ιατροδικαστική έκθεση

Νωρίτερα, τελέστηκε η κηδεία της 56χρονης σε χωριό των Χανίων, υπό δρακόντεια μέσα ασφαλείας. Όλοι οι παρευρισκόμενοι περνούσαν από πύλη ανίχνευσης μετάλλων πριν εισέλθουν στον ναό, ενώ ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος πραγματοποίησε ελέγχους για εκρηκτικά.

Σύμφωνα με την επίσημη ιατροδικαστική γνωμάτευση για τον θάνατο της 56χρονης που υπογράφει η αναπληρώτρια προϊσταμένη της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Κρήτης, Ελένη Κρασανάκη, η αιτία θανάτου της 56χρονης ήταν «κακώσεις θώρακα από βολή με πυροβόλο όπλο». Ο θάνατος χαρακτηρίζεται ξεκάθαρα ως «ανθρωποκτονία».

Η έκθεση αυτή επιβεβαίωσε τις μαρτυρίες συγγενών, οι οποίοι από την πρώτη στιγμή υποστήριζαν ότι η γυναίκα δεν υπέστη ανακοπή, όπως είχε αρχικά διαρρεύσει, αλλά έπεσε θύμα πυροβολισμού κατά τη διάρκεια της αιματηρής συμπλοκής στα Βορίζια.