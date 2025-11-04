Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας τελέστηκε η κηδεία της 56χρονης Αλικιανό Χανίων. Η ατμόσφαιρα ήταν βαριά, με τις Αρχές να βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή, καθώς ο φόβος για συνέχιση της αιματοχυσίας παραμένει έντονος μετά το φονικό στα Βορίζια Ηρακλείου.

Η ατμόσφαιρα ήταν βαριά, με τις Αρχές σε πλήρη επιφυλακή και το χωριό να ζει σε καθεστώς διαρκούς επιτήρησης.

Χωριό-«φρούριο» με 400 αστυνομικούς

Στο μικρό χωριό των περίπου 500 κατοίκων έχουν αναπτυχθεί σχεδόν 400 αστυνομικοί. Οι δυνάμεις είναι κατανεμημένες σε τρεις βάρδιες, με περισσότερους από 130 άνδρες και γυναίκες να περιπολούν σε κάθε αλλαγή.

Στο πλευρό τους βρίσκονται και ειδικές μονάδες, όπως ΕΚΑΜ, ΟΠΚΕ, ΤΑΕ και η Ασφάλεια, μετατρέποντας τα Βορίζια σε «αστακό».

Παρά την εκτεταμένη έρευνα, τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στο αιματηρό επεισόδιο δεν έχουν εντοπιστεί.

Ακόμη και το όπλο του 39χρονου, ο οποίος έπεσε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του αφού πυροβόλησε εναντίον της άλλης οικογένειας, παραμένει άφαντο.

Οι αστυνομικοί, σε μια προσπάθεια να βρουν τον βαρύ οπλισμό, έφτασαν στο σημείο να ανοίξουν ακόμη και τάφους, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Διαβάστε ακόμα: «Να φύγουν από το χωριό, αυτοί σκότωσαν τη δικιά τους»: Ξεσπά η μητέρα του Φανούρη Καργάκη

Η παρουσία των ισχυρών δυνάμεων δείχνει ότι οι Αρχές δεν αφήνουν κανένα περιθώριο εφησυχασμού. Το χωριό ζει πλέον σε καθεστώς διαρκούς επιτήρησης.

Οι δύο οικογένειες «αντικρυστά»

Μέλη των δύο οικογενειών μίλησαν αποκλειστικά στο Live News, δίνοντας διαφορετικές εκδοχές για το πώς ξέσπασε το μακελειό.

Ο αδελφός της 56χρονης Ε.Φ. υποστήριξε: «Το αυτοκίνητο πέρασε έχοντας ο οδηγός το χέρι του έξω από την πόρτα με το όπλο στο χέρι, πυροβολώντας στα τυφλά».

Από την άλλη πλευρά, συγγενής του 39χρονου Φ.Κ. ανέφερε: «Δεν κατέβηκε από το αμάξι, δεν πρόλαβε, ήταν ενέδρα.

Ο άνθρωπος πήρε το αυτοκίνητο να πάει να ταΐσει τα πρόβατα του και μέσα στο κέντρο του χωριού μόλις αντιληφθήκανε το αυτοκίνητο αρχίσανε να το γαζώνουν. Αυτή είναι η αλήθεια».

Και πρόσθεσε: «Το παιδί δεν πυροβόλησε. Όπως περνούσε το αυτοκίνητο, του παίξανε και έμεινε στο κάθισμα νεκρός κατευθείαν, από το σπίτι του στα 300 μέτρα».

«Η σπίθα που αρκεί για να ξαναρχίσει το κακό»

Οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για παλαιότερα επεισόδια, με αναφορές ακόμη και σε μαχαιρώματα συγγενών πριν από λίγους μήνες.

«Λάθος βέβαια γιατί τότε θα τους βάζαν φυλακή και τώρα θα ήταν στη ζωή», είπε χαρακτηριστικά συγγενής του Φ.Κ.

Ο αδελφός της 56χρονης τόνισε: «Να επικρατήσει λογική να λήξει η τραγωδία. Δεχτήκαμε απειλές».

Διαβάστε ακόμα: Βορίζια: Εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης σε βάρος των τριών αδελφών - Θρήνος στην κηδεία της 56χρονης

Την ίδια ώρα, συγγενής του Φ.Κ. υποστήριξε:

«Πυροβολήσανε σε δύο σπίτια που μένουν οι αδερφές του. Την αστυνομία την καλέσανε και έδειξε αδράνεια και ήρθε το πρωί».

Παρά την ισχυρή παρουσία της αστυνομίας, τίποτα δεν δείχνει να καθησυχάζει τους κατοίκους.

Η μυρωδιά του μπαρουτιού δεν έχει φύγει από το χωριό, οι καταγγελίες για απειλές παραμένουν ζωντανές και όλοι φοβούνται ότι μια σπίθα αρκεί για να ξαναρχίσει ο κύκλος της βίας.

Το μήνυμα ειρήνης του ιερέα

Συγκινητικό ήταν το μήνυμα του ιερέα στην εξόδιο ακολουθία, ο οποίος κάλεσε σε συμφιλίωση και τερματισμό της αιματοχυσίας:

«Να σταματήσει αυτός ο ανόητος κύκλος και η θυσία. Καρδιά ειρηνική, γεμάτη αγάπη για όλους να δώσει ο Θεός, να πάψουμε να θρηνούμε θύματα.

Ας το καταλάβουμε όλοι, όσο αφήνουμε το αίμα να κυλά, ο τόπος μας μαυρίζει. Μόνο όταν αφήσουμε τον Χριστό να μπει στην καρδιά μας θα πάψει ο τόπος μας να θρηνεί νεκρούς».

Το μήνυμα αυτό, μέσα στο φορτισμένο κλίμα της κηδείας, ήρθε να υπογραμμίσει την ανάγκη για ειρήνη και να σημάνει ένα τέλος στη βεντέτα που έχει ήδη στοιχίσει ανθρώπινες ζωές.

