Μαφία Κρήτης: Το βαρύ ποινικό παρελθόν της οικογένειας και οι καταγγελίες που άνοιξαν ξανά την υπόθεση

Βαρύ ποινικό παρελθόν φαίνεται να συνοδεύει την οικογένεια από την Κρήτη, καθώς οι τρεις συλληφθέντες έχουν απασχολήσει κατ’ επανάληψη τις Αρχές από το 2010 για σειρά σοβαρών αδικημάτων.

Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια προστέθηκαν και δεκάδες καταγγελίες κατοίκων από το Αμάρι Ρεθύμνου, οι οποίοι είτε δήλωναν οι ίδιοι θύματα εκβιασμών είτε μετέφεραν φόβους και καταγγελίες άλλων κατοίκων που δεν τολμούσαν να μιλήσουν. Μάλιστα, ένας από τους δύο ανιψιούς είχε κατηγορηθεί το 2019 ακόμη και για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ οι δικογραφίες που έχουν σχηματιστεί από το 2010 δείχνουν το βαρύ ποινικό παρελθόν της οικογένειας από την Κρήτη.

Ο 44χρονος ανιψιός κατηγορήθηκε για:

απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση το 2019, όταν φέρεται να τραυμάτισε με όπλο άνδρα έξω από κέντρο δεξιώσεων.

Εμπλέκεται σε υποθέσεις επικίνδυνης σωματικής βλάβης εις βάρος πολιτών την περίοδο 2014-2023, αλλά και κατά αστυνομικών, συνοδευόμενες από εξύβριση.

Αντιμετώπισε κατηγορίες για φθορές ξένης περιουσίας, απειλές και εκφοβισμό.

Σε βάρος του έχουν σχηματιστεί και υποθέσεις σχετικές με οπλοκατοχή.

37χρονος ανιψιός κατηγορήθηκε για

περιστατικό με τουλάχιστον 20 πυροβολισμούς σε σπίτι και όχημα στα Βορίζια το 2011.

Το 2016 αντιμετώπισε κατηγορίες για επικίνδυνη σωματική βλάβη και εξύβριση αστυνομικού.

Ενεπλάκη σε υπόθεση κλοπής και αφαίρεσης πλεγμάτων.

Σε βάρος του έχουν καταγραφεί και παραβάσεις σχετικές με οπλοκατοχή.

Ο 43χρονος θείος

Από το 2019 έως σήμερα έχουν σχηματιστεί δικογραφίες για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ζωοκλοπής.

Τον Ιανουάριο του 2022 κατηγορήθηκε και για κλοπή, που αφορούσε αφαίρεση πλεγμάτων.

Τον Ιούλιο του 2022 άρχισαν να φτάνουν στις Αρχές οι πρώτες επίσημες καταγγελίες για εκβιασμούς και καταπατήσεις περιουσιών.

Τότε, 107 κάτοικοι από τους δήμους Αμαρίου και Φαιστού απέστειλαν κοινή επιστολή προς το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και την Εισαγγελία, περιγράφοντας – όπως υποστήριζαν – τη δράση της οικογένειας από τα Βορίζια.

Μετά την παρέμβαση του εισαγγελέα Ρεθύμνου ξεκίνησε προκαταρκτική εξέταση, ωστόσο η διαδικασία αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολη. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κατηγορούμενοι πληροφορήθηκαν τις καταγγελίες και οι πιέσεις προς τους κατοίκους εντάθηκαν. Νέες απειλές και εκβιασμοί προκάλεσαν ακόμη μεγαλύτερο φόβο, με αποτέλεσμα αρκετοί από όσους είχαν αρχικά καταγγείλει τα περιστατικά να υπαναχωρήσουν.

Η υπόθεση άνοιξε ξανά το 2025 από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, η οποία ενσωμάτωσε στην έρευνα και τα στοιχεία της προκαταρκτικής εξέτασης του 2022. Ωστόσο, από τους 107 πολίτες που είχαν υπογράψει την αρχική επιστολή, μόνο περίπου 40 παρέμειναν στις καταγγελίες τους.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται σοβαρές καταγγελίες για εκβιασμούς, ξυλοδαρμούς και καταστροφές περιουσιών σε περιπτώσεις όπου πολίτες αρνούνταν να παραχωρήσουν εκτάσεις ή να συνεργαστούν με τα μέλη της ομάδας. Ορισμένοι ανέφεραν ακόμη ότι είδαν αγροτικά οχήματα και αυτοκίνητα να καίγονται μετά την άρνησή τους να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις των δραστών.