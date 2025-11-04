Βορίζια: Σωματικός έλεγχος με ανιχνευτή μετάλλων και σκύλος για εκρηκτικά στην κηδεία της Ευαγγελίας

Δρακόντεια είναι τα μέτρα ασφαλείας στα Χανιά, στην εκκλησία του Τιμίου Σταυρού, καθώς σε κλίμα οδύνης κηδεύεται σήμερα στον Αλικιανό η 56χρονη νοσηλεύτρια Ευαγγελία Φουντεδάκη το γένος Φραγκιαδάκη. Η άτυχη γυναίκα έχασε τη ζωή της κατά την ένοπλη συμπλοκή στα Βορίζια, μεταξύ συγγενών της και μέλη της οικογένειας Καργάκη.

Στην εκκλησία και στο κοιμητήριο υπάρχει ισχυρή αστυνομική παρουσία ενώ ενδεικτικό των μέτρων ασφαλείας είναι και το ότι στο σημείο τοποθετήθηκε μέχρι και ανιχνευτής μετάλλων.

Ανιχνευτής μετάλλων στην κηδεία της Ευαγγελίας | ΕΡΤ

Ισχυρή αστυνομική δύναμη βρίσκεται στο χωριό από το βράδυ της Δευτέρας (3/11) ενώ από το πρωί αστυνομικοί έχουν διασκορπιστεί σε διάφορα σημεία του Αλικιανού.

Στον προαύλιο χώρο του ιερού ναού του Τιμίου Σταυρού όπου θα ψαλλεί η εξόδιος ακολουθία έχει τοποθετηθεί ανιχνευτής μετάλλων για λόγους ασφαλείας, ενώ έγινε και έλεγχος του χώρου γύρω από την εκκλησία αλλά και εντός του ιερού ναού από σκύλο ανίχνευσης εκρηκτικών υλών, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες της ΕΡΤ Χανίων.

Οι συγγενείς της 56χρονης βρίσκονται στο χωριό από το βράδυ της Δευτέρας ενώ όπως είπαν στην ΕΡΤ κάτοικοι του Αλικιανού, ήταν πολύ άδικος ο χαμός της 56 Χρόνης.

Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο του χωριού, εκεί που πριν από δύο χρόνια ετάφη και ο σύζυγός της 56χρονης νοσηλεύτριας στο νοσοκομείο Χανίων.



