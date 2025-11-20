Βορίζια: Στο Δικαστικό Συμβούλιο η απόφαση προφυλάκισης του 23χρονου - Στον ανακριτή ο 58χρονος

Στα χέρια του Δικαστικού Συμβουλίου, το οποίο συνεδριάζει την Πέμπτη (20/11), βρίσκεται η απόφαση για την ποινική μεταχείριση του 23χρονου που φέρεται ότι τοποθέτησε τη βόμβα στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη λίγο πριν το μακελειό στα Βορίζια.

Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Ηρακλείου καλείται να αποφασίσει το μέλλον του 23χρονου, ο οποίος είχε αφεθεί ελεύθερος με περιορισμούς προ ημερών. Αν κριθεί τελικά ένοχος και δεν πείσει τα μέλη για την αθωότητα του, θα οδηγηθεί στη φυλακή, όπως οι υπόλοιποι 8 κατηγορούμενοι για εμπλοκή στην υπόθεση του αιματοκυλίσματος.

Ο νεαρός βρίσκεται σε κατ’ οίκον περιορισμό, εδώ και μία εβδομάδα περίπου, μετά από διαφωνία μεταξύ εισαγγελέα και ανακρίτριας για την προφυλάκισή του, ενώ οι δικηγόροι του ισχυρίζονται ότι η προφυλάκισή του δε στέκει αφού ο 23χρονος παρουσίασε ισχυρό άλλοθι, κατά το οποίο βρισκόταν σε γάμο τη νύχτα και τα ξημερώματα επέστρεφε στο σπίτι του, που ήταν πολύ κοντά σ’ αυτό που έσκασε η βόμβα.

Από την πρώτη στιγμή ο 23χρονος ισχυριζόταν πως δεν είχε καμία σχέση με την τοποθέτηση της βόμβας αφού εκείνες τις ώρες δε βρισκόταν καν στο χωριό αλλά σε έναν γάμο, κάτι που είχε υποστηριχθεί και από συγγενικά του πρόσωπα.

Στον ανακριτή θα οδηγηθεί αύριο, Παρασκευή (21/11), ο 58χρονος πατέρας των τεσσάρων προφυλακισμένων αδερφών Φραγκιαδάκη και αδερφός της 56χρονης που έπεσε νεκρή από τους πυροβολισμούς στα Βορίζια, ο οποίος είναι ο όγδοος κατά σειρά συλληφθείς για την υπόθεση στα Βορίζια.

Εις βάρος του έχει σχηματισθεί δικογραφία με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας από κοινού και κατά συρροή, ίδια με τους υπόλοιπους κατηγορούμενους.

Ο ίδιος φέρεται να είναι ο άνθρωπος, που μαζί με τον 19χρονο γιο του, φρόντισε να εξαφανίσει τα όπλα της οικογένειας Φραγκιαδάκη, μετά το μακελειό.