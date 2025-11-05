Βορίζια: Συγκινεί ο ιερέας στην κηδεία της 56χρονης - «Παλικαριά δεν είναι να σηκώνεις το όπλο»

Βαρύ είναι το κλίμα στα Βορίζια Ηρακλείου μετά τις κηδείες του Φανούρη Καργάκη και της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, που σκοτώθηκαν στην αιματηρή ανταλλαγή πυροβολισμών το περασμένο Σάββατο. Η μικρή κοινότητα παραμένει βυθισμένη στη θλίψη και την αγωνία, ενώ οι Αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση, φοβούμενες αναζωπύρωση της έντασης.

Ο ιερέας που κήδεψε την 56χρονη στον Αλικιανό Χανίων, το μεσημέρι της Τρίτης, κάλεσε σε ψυχραιμία, συγχώρεση και ενότητα, ζητώντας να σταματήσει ο κύκλος της βίας.

Όπως τόνισε ο πατέρας Εμμανουήλ, «στεκόμαστε μπροστά σε ένα φέρετρο που δεν έπρεπε να υπάρχει. Μια νέα γυναίκα, μια μάνα, φεύγει με βίαιο και άδικο τρόπο, εξαιτίας ενός ανθρώπινου πάθους που δεν λέει να σβήσει».

Σημείωσε ότι «κανένα μίσος δεν γιατρεύεται με περισσότερο μίσος, καμία διαφορά δεν λύνεται με όπλα. Τα όπλα χρησιμοποιούνται μόνο για να προστατεύσουμε την ελευθερία και την ακεραιότητα της πατρίδας». Επισήμανε επίσης ότι τέτοια γεγονότα πληγώνουν όχι μόνο τις οικογένειες, αλλά και την Κρήτη, ένα νησί που σημαίνει τιμή, φιλότιμο και φιλοξενία.

Ο ιερέας τόνισε ακόμη ότι «παλικαριά δεν είναι να σηκώνεις το όπλο, αλλά να κρατάς την ψυχή σου όρθια μέσα στον πόνο, να συγχωρείς, να σταματάς το κακό πριν επεκταθεί». Κλείνοντας, υπογράμμισε: «Η Εκκλησία πονά, θρηνεί και προσεύχεται. Ας σταματήσει ο ανόητος κύκλος της βίας. Ας γίνει ο πόνος αφορμή για συμφιλίωση, συγχώρεση και ειρήνη. Όσο αφήνουμε το αίμα να κυλάει, ο τόπος μαυρίζει».