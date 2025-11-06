Συνεχείς είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του φονικού στα Βορίζια καθώς συνελήφθη και ο δεύτερος άνδρας που εμφανίζεται στο βίντεο με τους πυροβολισμούς.

Σύμφωνα με το MEGA, πρόκειται για ξάδερφο του 43χρονου γαμπρού του Φανούρη Καργάκη.

Ο 50χρονος άνδρας μεταφέρεται με βανάκι της αστυνομίας στην γενική αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου και φέρεται ως συνεργός του 43χρονου που πυροβολούσε από ψηλά.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, βαρύτατες κατηγορίες ασκήθηκαν στον 43χρονο γαμπρό του 39χρονου Φανούρη Καργάκη μετά την απολογία του.

Συγκεκριμένα του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως σε βάρος της 56χρονης Ευαγγελίας, καθώς και για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή σε βάρος άλλων προσώπων.

Ο 43χρονος, αρνείται τα πάντα για τη συμμετοχή του στην αιματηρή συμπλοκή, σύμφωνα με το neakriti.gr.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε το πρωί της Πέμπτης ενώπιον των δικαστικών αρχών Ηρακλείου, υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας. Φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο, μεταφέρθηκε από την πίσω είσοδο των Δικαστηρίων, ώστε να αποφευχθεί συνωστισμός και να διασφαλιστεί η ομαλή διαδικασία, καθώς το ενδιαφέρον για την υπόθεση είναι τεράστιο.

Ο 43χρονος έλαβε προθεσμία να απολογηθεί τη Δευτέρα (10/11), ενώ νωρίτερα είχε συλληφθεί, την Τετάρτη (05/11), σε αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σε αγροτική περιοχή, μέσα σε κτηνοτροφική εγκατάσταση ιδιοκτησίας του.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν σπηλιά, η οποία φέρεται να λειτουργούσε ως κρύπτη όπλων. Από εκεί κατασχέθηκαν όπλα και φυσίγγια, γεγονός που οδήγησε στη σύλληψή του με την κατηγορία της παράνομης οπλοκατοχής.

Σύμφωνα με την υπεράσπισή του, ο 43χρονος αρνείται όλες τις κατηγορίες. Η δικηγόρος του, Θεονύμφη Μπέρκη, δήλωσε ότι ο εντολέας της δεν αναγνωρίζει τον εαυτό του στο επίμαχο βίντεο που έχει δημοσιευθεί και φέρεται να τον δείχνει να πυροβολεί με καλάσνικοφ κατά τη διάρκεια της συμπλοκής.