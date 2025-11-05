Η Εκκλησία Κρήτης για τα Βορίζια: «Αυτό που βλέπουμε σήμερα δεν είναι η Κρήτη που μας αξίζει»

Την έντονη ανησυχία και τον βαθύ της προβληματισμό για την έξαρση της βίας στην Κρήτη εκφράζει η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας Κρήτης, με αφορμή το τραγικό περιστατικό στα Βορίζια του Δήμου Φαιστού, που συγκλόνισε το νησί.

Σε ανακοινωθέν της, η Εκκλησία κάνει λόγο για «κοινωνικό περιβάλλον βιαιοτήτων και εκδηλώσεων επιθετικότητας και μίσους», εκφράζοντας βαθιά θλίψη για την πορεία που φαίνεται να ακολουθεί η κοινωνία, όπως μεταδίδει το cretalive.gr.

«Αυτό που βλέπουμε σήμερα δεν είναι η Κρήτη των αιώνων, δεν είναι η Κρήτη που μας αξίζει», αναφέρεται χαρακτηριστικά, με την Ιερά Σύνοδο να υπενθυμίζει πως η Μεγαλόνησος διαχρονικά ξεχωρίζει για τη λεβεντιά, το ήθος, την εντιμότητα, την εργατικότητα και το φιλότιμο των ανθρώπων της.

Η Εκκλησία καλεί σε ειρήνη, καταλλαγή και αυτοσυγκράτηση, προτρέποντας τους πολίτες να απορρίψουν τη βία ως μέσο επίλυσης διαφορών και να επαναπροσδιορίσουν στάσεις και επιλογές.

«Να επικρατήσει στην καρδιά, στη ζωή και στην κοινωνία μας η ειρήνη και η σύνεση», αναφέρει το ανακοινωθέν, τονίζοντας ότι η πίστη και η προσευχή αποτελούν θεμέλιο της ενότητας και της πνευματικής προόδου του τόπου.

Οι Ιεράρχες του νησιού απευθύνουν έκκληση για αυτοκριτική, μετάνοια και κοινή πορεία, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να ξαναθυμηθούν όλοι τις αξίες που χαρακτήριζαν ανέκαθεν την «κρητική ψυχή».

Η έκκληση της Εκκλησίας Κρήτης θα αναγνωστεί σε όλους τους Ιερούς Ναούς του νησιού την Κυριακή 7 Νοεμβρίου 2025.