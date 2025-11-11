Βορίζια: Τα οπλοστάσια των δραστών και το «ΟΚ» για τη βόμβα - Οι δύο κατευθύνσεις των ερευνών

Προς δύο κατευθύνσεις διεξάγεται η αστυνομική έρευνα για το μακελειό στα Βορίζια, με τις έρευνες να εστιάζουν στον τρόπο με τον οποίο οργανώθηκε η επίθεση, πού βρίσκονται τα όπλα της και ποιος έδωσε την εντολή για τη βόμβα που πυροδότησε το συμβάν.

«Ο δολοφονηθείς έχει ένα ποινικό μητρώο τεράστιο, με απόπειρες ανθρωποκτονίας, δεν θέλω να αναφέρομαι τώρα γιατί είναι νεκρός πια, αλλά θέλω να σας πω ότι δεν είναι τυχαίοι άνθρωποι όλοι αυτοί», τόνισε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Πρόκειται για οικογένειες που αν και με βεβαρυμένο ποινικό μητρώο, μέλη τους εκπροσωπούσαν το κοινωνικό σύνολο, εκλεγμένοι στον δήμο, πρόσθεσε, όπως μεταφέρει η ΕΡΤ.

Βορίζια: Ζητούμενα τα όπλα και ο ιθύνων νους της έκρηξης

Συνολικά ανέρχονται σε επτά πλέον οι προφυλακιστέοι – πέντε από την οικογένεια Φραγκιαδάκη και δύο από την οικογένεια Καργάκη.

«Θα πρέπει οπωσδήποτε για να διασαφηνιστεί κάθε λεπτομέρεια και να παραδοθούν και από τις δύο πλευρές τα όπλα», επισημαίνει και ο συνήγορος δύο εκ των κατηγορουμένων.

Η επικρατέστερη εκδοχή είναι ο 39χρονος Φανούρης, που έχασε τη ζωή του, να δέχθηκε τα φονικά πυρά από τρία διαφορετικά όπλα, μεταξύ αυτών Καλάσνικοφ, ενώ το αυτοκίνητό του φέρεται να χτυπήθηκε και από καραμπίνα.

Τα όπλα εικάζεται ότι κρύφτηκαν είτε σε δύσβατα τμήματα του Ψηλορείτη είτε κατά μήκος της διαδρομής προς το νοσοκομείο, όπου μεταφέρθηκαν οι τραυματίες της οικογένειας της 56χρονης, μητέρας ενός εκ των εμπλεκομένων.

Την ίδια στιγμή, στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται και η έκρηξη βόμβας που σημειώθηκε στο σπίτι της οικογένειας της 56χρονης Ευαγγελίας, την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, μία μόλις ημέρα πριν από το μακελειό.

Βορίζια: Όταν πυροβολούσαν κατά αστυνομικών

Στις 30 Ιουνίου, αστυνομικές δυνάμεις είχαν επιχειρήσει να πραγματοποιήσουν έρευνα σε ορεινή περιοχή του Ψηλορείτη, για τον εντοπισμό κλεμμένων ζώων που, σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν πάρει μέλη της οικογένειας Καργιάκη.

Η δικογραφία που στη συνέχεια σχηματίστηκε σε βάρος των εμπλεκομένων, φαίνεται πως όξυνε περαιτέρω την αντιπαράθεση ανάμεσα στις δύο οικογένειες. Το βιντεοληπτικό υλικό που ενδέχεται να οδηγήσει στον βαρύ οπλισμό των δραστών.

Οι δύο εμπλεκόμενοι από την άλλη οικογένεια, ο 43χρονος και ο 48χρονος που κρίθηκαν προφυλακιστέοι πριν από λίγες ώρες, φαίνονται σε βίντεο να πυροβολούν από ύψωμα του χωριού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το βίντεο δείχνει τον 43χρονο και τον 48χρονο συνεργό του να επιβαίνουν σε άλλο αγροτικό όχημα, με το οποίο παραλαμβάνουν τον 39χρονο συγγενή τους για να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο.

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι στο συγκεκριμένο όχημα ενδέχεται να βρισκόταν μέρος του οπλισμού που χρησιμοποιήθηκε στο αιματηρό περιστατικό.