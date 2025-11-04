Βορίζια: Τι βρέθηκε μετά την έφοδο της αστυνομίας στις φυλακές Αλικαρνασσού

Έφοδο στις φυλακές Αλικαρνασσού πραγματοποίησε το Τμήμα Οργανωμένου Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας, στο πλαίσιο των ερευνών για το μακελειό στα Βορίζια Ηρακλείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, τρεις συγγενείς του 39χρονου — ο αδερφός, ο γαμπρός και ο ανιψιός του — που έχασε τη ζωή του κατά την ανταλλαγή πυροβολισμών, βρίσκονται προσωρινά κρατούμενοι, καθώς κατηγορούνται για διάφορα αδικήματα.

Ο 39χρονος φέρεται να είχε επισκεφθεί τις φυλακές την παραμονή του αιματηρού περιστατικού, πιθανόν για να δει τους συγγενείς του. Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η συνάντηση αυτή να συνδέεται με την έκρηξη στο σπίτι που ερευνάται και να ρίξει φως σε κρίσιμα στοιχεία της υπόθεσης.

Κατά την έφοδο, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν ένα κινητό τηλέφωνο, το οποίο έχει σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια για ανάλυση, ώστε να διαπιστωθεί αν περιέχει μηνύματα ή επικοινωνίες σχετικές με την υπόθεση.

Χθες, σε βαρύ κλίμα θλίψης, συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι των Βοριζίων αποχαιρέτησαν τον 39χρονο στην εξόδιο ακολουθία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τις διαπραγματεύσεις για τον «σασμό» μεταξύ των δύο οικογενειών, υπήρξαν αλληλοκατηγορίες ότι η μία πλευρά είχε δώσει πληροφορίες στην αστυνομία, γεγονός που οδήγησε στις συλλήψεις των τριών ανδρών.

Υπενθυμίζεται πως περίπου έναν χρόνο πριν, σε γλέντι στο ίδιο χωριό, είχε σημειωθεί σοβαρό επεισόδιο με ανταλλαγή πυροβολισμών και τραυματισμούς, όταν ένας συγγενής του 39χρονου δέχτηκε τρεις μαχαιριές και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.