Σίγουρη πως θα χυθεί περισσότερο αίμα από τη στιγμή που οι αστυνομικές δυνάμεις εγκαταλείψουν τo χωριό, δήλωσε η αδελφή της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, μίας εκ των δύο νεκρών από το μακελειό της βεντέτας στα Βορίζια.

Καθώς εμφανίστηκε στο δελτίο ειδήσεων του Star, η Γεωργία Φραγκιαδάκη δήλωσε: «είμαι σίγουρη ότι μόλις φύγει η αστυνομία θα κάνουν πάλι τα ίδια. Αυτή ήταν η 3η, 4η, 5η φορά που έγινε σασμός και πάλι ξεκινάνε πρώτοι».

Όπως αποκαλύπτει μάλιστα η ίδια λίγους μήνες πριν, Καργάκηδες και Φραγκιαδάκηδες είχαν βρεθεί σε νέα κόντρα με αφορμή ένα εκκλησάκι που ήθελαν να χτίσουν οι μεν σε μέρος των δε, προκειμένου να εκπληρώσουν ένα τάμα.

«Εκεί που είχε ο αδελφός μου τα πρόβατα είχαν απαιτήσει να χτίσουν εκκλησάκι», είπε συγκεκριμένα ενώ στη συνέχεια δήλωσε πως η οικογένεια της τους είχε απαντήσει «Χτίστε το».