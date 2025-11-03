Η τοπική κοινωνία των Βοριζίων αποχαιρετά σήμερα τον 39χρονο Φανούρη Καργάκη, πατέρα πέντε παιδιών, που έπεσε νεκρός στο αιματηρό περιστατικό του Σαββάτου.

Η εξόδιος ακολουθία τελείται στις 14:00 στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, υπό πρωτοφανή μέτρα ασφαλείας.

Το χωριό θυμίζει «φρούριο», καθώς ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί σε κάθε σημείο πρόσβασης, με στόχο να αποτραπεί η αναζωπύρωση της βεντέτας.

Βορίζια: Η αστυνομία σε συναγερμό για τυχόν επεισόδια

Η ΕΛΑΣ έχει τεθεί σε πλήρη επιφυλακή, καθώς η κηδεία πραγματοποιείται σε ανοιχτό κύκλο, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο εντάσεων. Από την Κυριακή, όσοι επισκέπτονταν το σπίτι της οικογένειας του θύματος για να συλλυπηθούν, περνούσαν από σωματικό έλεγχο ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν φέρουν όπλα.

Οι αρχές φοβούνται ότι η τεταμένη ατμόσφαιρα μπορεί να οδηγήσει σε νέα επεισόδια.

Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία του αδερφού της 56χρονης γυναίκας που επίσης έχασε τη ζωή της στο περιστατικό. Όπως αποκάλυψε, το πρωί του Σαββάτου προσπάθησε επανειλημμένα να επικοινωνήσει με το τοπικό αστυνομικό τμήμα, χωρίς όμως να καταφέρει να μιλήσει με κανέναν.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι η αστυνομία είχε ειδοποιηθεί ήδη από το βράδυ της Παρασκευής, όταν εξερράγη εκρηκτικός μηχανισμός σε σπίτι που συνδεόταν με την οικογένεια Φραγκιαδάκη, και ότι θα έπρεπε να είχε υπάρξει άμεση κινητοποίηση.

Βορίζια: «Δεν έπρεπε η αστυνομία να το αφήσει αυτό να συμβεί»

Ο Ο Κώστας Φραγκιαδάκης, αδερφός της 56χρονης, περιέγραψε όλα όσα έζησε λέγοντας πως η αδερφή του είχε έρθει στο χωριό για το μνημόσυνο του πατέρα του:

«Ήμουν σπίτι με τη μάνα μου, μόλις άκουσα τους πυροβολισμούς βγήκα από το σπίτι. Στα 20 μέτρα γινόταν από μένα η ιστορία. Βρήκα την αδερφή μου πεσμένη κάτω…».

Ο άνδρας, περιέγραψε με δραματικά λόγια τις στιγμές που ακολούθησαν τους πυροβολισμούς: «Βρήκα την αδερφή μου πεσμένη κάτω… το μόνο που με ένοιαζε ήταν να την απομακρύνω».

Παράλληλα, τόνισε ότι η κατάσταση θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί αν υπήρχε ισχυρή αστυνομική παρουσία από νωρίς το πρωί του Σαββάτου.

«Δεν έπρεπε η αστυνομία να το αφήσει αυτό να συμβεί», σχολίασε ο Κώστας Φραγκιαδάκης.

Το διπλό φονικό έχει βυθίσει στο πένθος τα Βορίζια, με τους κατοίκους να ζητούν να σταματήσει ο κύκλος αίματος. «Το κακό έγινε, δεν μπορούν οι νεκροί να γυρίσουν πίσω πρέπει να σταματήσει εδώ», δήλωσε χαρακτηριστικά ο αδερφός του θύματος.

Η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη, ενώ οι έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό των δραστών συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς.

Βορίζια: Έδωσαν στον γιο το όνομά του

Όπως έγινε γνωστό το βράδυ του Σαββάτου, λίγες ώρες μετά το θάνατο του 39χρονου, σε κλειστό κύκλο και σε κλίμα οδύνης, τελέστηκε σε εκκλησία διπλανού χωριού, η βάπτιση τριών από τα παιδιά του που ήταν αβάφτιστα, κάτι που συνηθίζεται σε τέτοιες τραγικές περιπτώσεις στην Κρήτη.

Μάλιστα το ένα από τα παιδιά που βαφτίστηκαν, έλαβε το όνομα του νεκρού πατέρα του.