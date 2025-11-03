Μακελειό στα Βορίζια: Ταυτοποιήθηκαν οι δράστες, οι 3 κρατούνται - Γιατί σταμάτησαν οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ

Έξι άτομα ταυτοποιήθηκαν και οι τρεις αναζητούνται (19, 25 και 29 ετών) για την εμπλοκή τους στο μακελειό στα Βορίζια του Ηρακλείου με τους δύο νεκρούς και τους τέσσερις τραυματίες. Άλλοι τρεις που συμμετείχαν ενεργά στην αιματηρή συμπλοκή με τον χαλασμό από πυροβολισμούς κρατούνται, συμμετείχε εξακριβωμένα και ο 39χρονος νεκρός. Οι δύο τραυματίες που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο και φρουρούνται είχαν επίσης συμμετοχή, όπως και ο άντρας που συνελλήφθη χτες με αδήλωτη καραμπίνα.

Οι έρευνες της αστυνομίας έχουν επίκεντρο τόσο το χωριό όσο και τη γύρω ορεινή περιοχή και τα φαράγγια, όπου εικάζεται ότι έχουν βρει καταφύγιο οι πρωταγωνιστές της αιματηρής βεντέτας, χωρίς κάποιο αποτέλεσμα μέχρι τώρα.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις θα παραμείνουν στα Βορίζια έως ότου οι κάτοικοι να νιώσουν και πάλι ασφαλείς.

Διαβάστε ακόμα: Βορίζια: Μπήκαν επίσημα στο «κάδρο» οι πρώτοι δύο δράστες - Ασκήθηκαν διώξεις για ανθρωποκτονία

Ωστόσο, όπως επισημαίνει η ΕΡΤ, αυτήν την ώρα οι έρευνες των Αρχών έχουν σταματήσει προσωρινά από σεβασμό προς τους πενθούντες. Μοναδική περίπτωση για να συνεχιστούν, πριν την ολοκλήρωση της κηδείας του 39χρονου, θα είναι εάν παραστεί ανάγκη στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε δύο τραυματίες

Εισαγγελέας και ανακρίτρια μετέβησαν στο ΠΑΓΝΗ όπου και νοσηλεύονται με σοβαρά τραύματα δύο άτομα, ένας 25χρονος κι ένας 31χρονος.

Εις βάρος των δύο, οι οποίοι είναι συγγενείς της 56χρονης που σκοτώθηκε στα Βορίζια, ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή και από κοινού.

Κλήθηκαν να απολογηθούν το πρωί της Πέμπτης (6/11).

Διαβάστε ακόμα: Βορίζια: «Μίλησε» η νεκροψία του 39χρονου - Κρύβονται στον Ψηλορείτη οι δράστες της βεντέτας

Σήμερα η κηδεία του Φανούρη

Στο σπίτι που διέμενε με την σύζυγο του και τα παιδιά τους, στα Βορίζια, μεταφέρθηκε λίγο πριν τις 20:00 το βράδυ της Κυριακής (2/11), η σορός του 39χρονου άνδρα.

Κλίμα οδυρμού επικράτησε όταν έφτασε η σορός στην περιοχή, με μέλη της οικογένειας του 39χρονου Φανούρη και συγγενείς να ξεσπούν σε φωνές και κλάματα.

Η σορός του 39χρονου, θα παραμείνει στο σπίτι για τον αποχαιρετισμό, μέχρι αύριο στις 14:00 μετά το μεσημέρι, όταν και θα τελεστεί η κηδεία στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στα Βορίζια.

Το Σάββατο (1/11), λίγες ώρες μετά το θάνατο του 39χρονου σε κλειστό κύκλο και σε κλίμα οδύνης, τελέστηκε σε εκκλησία διπλανού χωριού, η βάπτιση τριών από τα παιδιά του που ήταν αβάφτιστα, κάτι που συνηθίζεται σε τέτοιες τραγικές περιπτώσεις στην Κρήτη. Μάλιστα το ένα από τα παιδιά που βαφτίστηκαν, έλαβε το όνομα του νεκρού πατέρα του.

Τέσσερις σφαίρες από δύο διαφορετικά όπλα, δέχθηκε ο 39χρονος άνδρας που σκοτώθηκε στα Βορίζια, ανέφεραν αστυνομικές πηγές.

Τα όπλα που κατασχέθηκαν στο χωριό

Με ανακοίνωσή του το βράδυ της Κυριακής (2/11), το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, αναφέρει σχετικά με τις εξελίξεις στην υπόθεση ότι «στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, με τη συνδρομή του Αστυνομικού Τμήματος Φαιστού, διαπιστώθηκε η εμπλοκή, στο ένοπλο περιστατικό σε οικισμό της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Κρήτης, έξι ατόμων, στα οποία περιλαμβάνεται ο 39χρονος θανών και οι δύο τραυματίες, που εξακολουθούν να νοσηλεύονται φρουρούμενοι.

Παράλληλα, από πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, υλοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση από ειδικές δυνάμεις της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, του Τ.Ε.Κ.Α.Μ. και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου, κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε 10 οικίες.

Από τις έρευνες, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πολεμικό τυφέκιο με γεμιστήρα, δίκαννο, 2 καραμπίνες, από τις οποίες η μία χωρίς σειριακό αριθμό, 145 φυσίγγια και 9 μαχαίρια, τα οποία θα αποσταλούν για εργαστηριακή εξέταση.

Όπλα στα Βορίζια | ΕΛΑΣ

Όπλα στα Βορίζια | ΕΛΑΣ

Όπλα στα Βορίζια | ΕΛΑΣ

Για τα ανευρεθέντα -κατά περίπτωση- σχηματίστηκαν αυτοτελείς δικογραφίες από το Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού ή συσχετίστηκαν με την υπό έρευνα υπόθεση, ενώ συνελήφθη ένας 54χρονος και προσήχθη ένα επιπλέον άτομο, προκειμένου εξετασθεί σχετικά με την υπόθεση.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε για ανθρωποκτονία σε συνδυασμό με παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα, επικίνδυνες σωματικές βλάβες, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και έκρηξη, υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή για τα περαιτέρω.

Η έρευνα συνεχίζεται και για οποιαδήποτε εξέλιξη θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση».

Δημογλίδου: «Υπάρχουν κι άλλοι εμπλεκόμενοι»

«Οι αστυνομικές δυνάμεις θα παραμείνουν στην ευρύτερη περιοχή, προκειμένου να εξασφαλίσουν την ασφάλεια των κατοίκων», τόνισε μιλώντας στο δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου.

«Για την Αστυνομία», πρόσθεσε η Κ. Δημογλίδου, «υπάρχουν κι άλλοι εμπλεκόμενοι, πέρα από τα τρία άτομα που αναζητούνται ως κατηγορούμενοι σύμφωνα με τη δικογραφία που παραδόθηκε στην εισαγγελία. Οι έρευνες θα συνεχιστούν μέχρι να αποδοθούν στη δικαιοσύνη όλοι οι εμπλεκόμενοι».

Για την έκρηξη στο υπό ανέγερση σπίτι, που φαίνεται ότι πυροδότησε το μακελειό, η εκπρόσωπος της Αστυνομίας ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η σχετική έρευνα.

«Έγινε αυτοψία από τους αρμόδιους αστυνομικούς και συλλογή στοιχείων, προκειμένου να ταυτοποιηθεί ο δράστης ή οι δράστες. Δεν υπάρχει κάποιο στοιχεία που να συνδέει τα μέλη της άλλης οικογένειας με το περιστατικό», σημείωσε.

Διαβάστε ακόμα: Ειδησεογραφικό πρακτορείο του Μπαχρέιν έβαλε για το μακελειό στα Βορίζια φωτογραφία από... πόλεμο

«Φρούριο» τα Βορίζια

Οι δυνάμεις τις Αστυνομίας οι οποίες βρίσκονται ήδη σε κάθε γωνιά του χωριού, αναμένεται να ενισχυθούν προκειμένου να διατηρηθεί η ασφάλεια στην περιοχή αλλά και να διαχειριστεί η κηδεία του 39χρονου, οι συγγενείς του οποίου βρίσκονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου αλλά και στο σπίτι της οικογένειας που είναι στην είσοδο του χωριού.

Κλειστά τα σχολεία τη Δευτέρα και την Τρίτη

Με δεδομένο ότι αυτόπτες μάρτυρες του αιματηρού περιστατικού, ήταν και πολλά παιδιά, με πρωτοβουλία της υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη, στην περιοχή θα βρεθεί ειδικό κλιμάκιο παιδοψυχολόγων και έμπειρων κοινωνικών λειτουργών, οι οποίοι θα μιλήσουν με τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς των σχολείων στα Βορίζια και τον Ζαρό, σε μια προσπάθεια να επουλωθούν οι πληγές που άνοιξαν με αυτό το μακελειό.

Ανατροπή με τον θάνατο της 56χρονης

Η νεκροψία-νεκροτομή στη σορό της άτυχης 56χρονης ολοκληρώθηκε το βράδυ του Σαββάτου και η σορός οδηγήθηκε το πρωί, συνοδεία συγγενών, στα Χανιά όπου θα γίνει τη Δευτέρα η κηδεία της.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της διαδικασίας, ο θάνατος της γυναίκας προκλήθηκε από σφαίρα και όχι από ανακοπή, όπου είχε αρχικά θεωρηθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, η σφαίρα που την χτύπησε έτρωσε τα πνευμόνια της και σφηνώθηκε στην σπονδυλική της στήλη, με αποτέλεσμα τον θάνατό της.