Βορίζια: «Ζήλια για επιδότηση του ΟΠΕΚΕΠΕ» ο λόγος που ξέσπασε το μακελειό - Αυτή είναι η τριάδα της έκρηξης

Η ζήλια για μια μεγάλη επιδότηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ήταν η ασήμαντη αφορμή για τη βομβιστική επίθεση στο σπίτι ενός Φραγκιαδάκη στη γειτονιά των Καργάκηδων και η οποία προκάλεσε το μακελείο στα Βορίζια.

Όπως αναφέρει ο ΣΚΑΪ, οι μακροχρόνιες διαφορές των δύο οικογενειών φαίνεται να εντάθηκαν το τελευταίο χρονικό διάστημα, όταν, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ένα μέλος της οικογένειας Φραγκιαδάκη αγόρασε ένα αγροτεμάχιο ανάμεσα σε άλλα ιδιοκτησίας των Καργάκηδων.

Για αυτό το αγροτεμάχιο, ο ιδιοκτήτης του έλαβε μια σημαντική επιδότηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, σε αντίθεση με τους ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων της αντίπαλης οικογένειας. Αυτό το γεγονός σύμφωνα με τους αξιωματούχους της ΕΛ.ΑΣ προκάλεσε την οργή και τη ζήλια μελών της οικογένειας Καργάκη, το οποίο σε συνδυασμό με την ολοκλήρωση της κατασκευής του σπιτιού μέλους της αντίπαλης οικογένειας στη γειτονιά τους, αποφάσισαν να αντιδράσουν.

Το σπίτι όπου έσκασε η βόμβα στα Βορίζια | Eurokinissi

Διαβάστε ακόμα: Το σκοτεινό παρελθόν του Φανούρη Καργάκη: Ο καβγάς που οδήγησε στην αναπηρία και στον θάνατo έναν 59χρονο

Όπως αναφέρουν στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, η απόφαση για την εκδήλωση της βομβιστικής επίθεσης προήλθε μετά από ένα «οικογενειακό συμβούλιο». Οι αρμόδιοι αξιωματικοί για αυτή την έκρηξη που επέφερε τη φονική συμπλοκή, έχουν ισχυρά στοιχεία και ενδείξεις, τα οποία εμπλουτίζονται.

Τι προκύπτει από την πρώτη ανάλυση

Από την πρώτη ανάλυσή τους προκύπτει ότι η οικογενειακή «ομάδα κρούσης», απαρτιζόταν από τον 39χρονο Φανούρη Καργάκη, που έπεσε νεκρός, και δύο τουλάχιστον συγγενικά πρόσωπα, που συνέργησαν. Για αυτούς τους δύο συνεργούς, όπως επισημαίνουν αρμόδιες αστυνομικές πηγές, υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι είναι ο 43χρονος «ελεύθερος σκοπευτής» με το καλάσνικοφ, κουνιάδος του νεκρού, που φέρεται να ευθύνεται για τον θάνατο της 56χρονης, και ο 48χρονος ξάδερφος του νεκρού, ο οποίος αποτυπώνεται στο βίντεο των δολοφονικών πυρών του πολεμικού όπλου δίπλα στον δράστη.

Διαβάστε ακόμα: Βορίζια: Αυτή είναι η Ευαγγελία που σκοτώθηκε στο μακελειό - Συγκλονίζει το μοιρολόι της μητέρας της

Πώς έδρασε η «τριάδα της έκρηξης»

Από καταθέσεις και μαρτυρίες, προκύπτει ότι η «τριάδα» της έκρηξης, έδρασε παρακινούμενη από το οικογενειακό περιβάλλον και τη συναπόφαση, να μην επιτρέψουν την κατοίκηση του σπιτιού των αντιπάλων στη δική τους περιοχή.

Βορίζια Ηρακλείου | Eurokinissi // ΡΑΠΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Ψάχνουν τα όπλα ακόμη και σε… μνημεία νεκροταφείων

Οι αστυνομικοί που ασχολούνται με την υπόθεση συνεχίζουν την αναζήτηση οπλισμού, που μπορεί να συνδέεται με τη συμπλοκή, χωρίς όμως αποτέλεσμα παρότι έχουν ψάξει σε πιθανά και απίθανα σημεία, ακόμη και σε… μνημεία νεκροταφείων.

Τα κάδρα με τα εντάλμα σύλληψης

Εκείνα που προκάλεσαν την έκπληξη στους αστυνομικούς που συμμετείχαν σε 48 έρευνες σε σπίτια, αποθήκες και ποιμνιοστάσια, ήταν πως σε περίοπτη θέση των τοίχων σπιτιών ήταν κρεμασμένα κάδρα, που δεν είχαν φωτογραφίες, αλλά τα εντάλματα σύλληψης μελών της οικογένειας. Δηλαδή οι συλλήψεις και φυλακίσεις μελών τους, ήταν τίτλοι τιμής, ισχύς και ανδρείας, σύμφωνα με τους αρμόδιους αξιωματικούς.



