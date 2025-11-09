Το σκοτεινό παρελθόν του Φανούρη Καργάκη: Ο καβγάς που οδήγησε στην αναπηρία και στον θάνατo έναν 59χρονο

Μαρτυρίες από τα Βορίζια της Κρήτης μιλούν για μία παλιά, σκοτεινή και θλιβερή ιστορία στην οποία εμπλεκόταν ο Φανούρης Καργάκης, ο άτυχος 39χρονος που σκοτώθηκε στο μακελειό του χωριού από πυρά, στη συμπλοκή με μέλη της οικογένειας των Φραγκιαδάκηδων.

Πριν από 15 χρόνια, ο Φανούρης και δύο φίλοι του είχαν κατηγορηθεί για επίθεση σε άντρα, ο οποίος έμεινε παράλυτος και πέθανε λίγα χρόνια μετά.

Ο αδερφός του 59χρονου που τότε είχε ξυλοκοπηθεί, μιλώντας στο Live News του Mega εξιστορεί όλα έγιναν σε γλέντι στον Νύβριτο Ηρακλείου στις 27 Ιουνίου 2008.

«Το χωριό μας είναι από το χωριό τους γύρω στα 7 χιλιόμετρα. Έκανε ο σύλλογος ένα γλέντι, έχουμε εδώ έναν τοπικό άγιο, τον Άγιο Μεθόδιο, κάναμε το γλέντι ήρθαν αυτός με άλλα δύο άτομα. Φάγανε, ήπιανε και μετά σηκώθηκαν να φύγουν χωρίς να πληρώσουν. Ο αδελφός μου λοιπόν ήταν εκεί στον μπουφέ, έψηναν σουβλάκια, έδιναν μπύρες. Πήγαν να φύγουνε ‘’εμείς δεν πληρώνουμε"».

Οι εμπλεκόμενοι δεν γνωρίζονταν από παλαιότερα για να έχουν προηγούμενα. Λίγες κουβέντες όμως αποδείχθηκαν αρκετές για την επίθεση.

«Δεν γνωριζόμασταν καθόλου. Του λέει ‘’Γιατί; Εμείς κάνουμε εγώ για τον σύλλογο το γλέντι; Ποιοι είσαστε εσείς και έρχεστε και πίνετε και δεν πληρώνετε;’’. Και αρπάχτηκαν και κάποιος μου λέει εμένα εκεί που καθόμουν με την οικογένειά μου, μου λέει ‘’ρε συ, τον αδελφό σου έχουν ρίξει κάτω και τον δέρνουν και τον κάνουν’’».

Όταν ο ίδιος κατάλαβε πως ο αδερφός του είχε περικυκλωθεί και δεχόταν χτυπήματα ήταν ήδη αργά. Ο τραυματισμός ήταν σοβαρός και ουσιαστικά ξεκίνησε την αντίστροφη μέτρηση της ζωής του.

«Πήγα εγώ να τους ξεμπερδέψω, αυτός τους κρατούσε ο ένας από αυτούς κρατούσε μια μπαστούνα, μου ρίχνει μία στο κεφάλι και έπεσα εγώ αναίσθητος. Ο αδελφός μου βέβαια, τον τραβήξανε στις σκάλες του σχολείου και έσπασε ο νωτιαίος μυελός, η σπονδυλική στήλη».

Ο αδερφός του 59χρονου λέει πως η δικαιοσύνη τότε δεν έκρινε σωστά. Μέχρι σήμερα πιστεύει ότι οι διασυνδέσεις πρωταγωνιστών τέτοιων επεισοδίων με βουλευτές παίζει καταλυτικό ρόλο στις αποφάσεις. Για τον ίδιο, ο θάνατος του αδερφού του, ήταν αναπόφευκτος μετά την επίθεση.

«Ήταν στο κέντρο αποκατάστασης, τελικά πέθανε μετά από 2-3 χρόνια. Έγινε το δικαστήριο αλλά βλέπετε ήταν λες και έγινε καμιά αγροζημία. Νομικά, αλλά δυστυχώς αυτοί έχουν τους βουλευτές και τους καλύπτουν».

Μαρτυρία σοκ

«Η οικογένεια του θύματος όλα αυτά τα χρόνια έχει τραβήξει πολλά. Το 2008 σε μία γιορτή έγινε ένας καβγάς και ο 59χρονος πήγε να βοηθήσει, ο Κ… με την παρέα του τον έριξαν από μία πέτρινη σκάλα. Κατρακύλησε και έπαθε θλάση νωτιαίου μυελού, παράλυσε τελείως. Ήταν διαλυμένος από τον λαιμό και κάτω. Έμεινε 33 ημέρες στο νοσοκομείο στο Ηράκλειο, μετά πήγε στα Χανιά σε κέντρο αποκατάστασης και τελικά μετά από 6 χρόνια πέθανε από ανακοπή. Πήγανε βάση νόμου τότε, γίνανε πάρα πολλά δικαστήρια αλλά δεν τιμωρήθηκαν. Από αυτή την υπόθεση έχασε μόνο η οικογένεια του 59χρονου. Ταλαιπωρηθήκαν, ξόδεψαν τα χρήματα τους σε γιατρούς και δικηγόρους. Κοντέψανε να μείνουν στον δρόμο. Τότε συνεχώς τους απειλούσαν και ακόμα μέχρι και σήμερα φοβούνται αυτή την οικογένεια. Τόσα χρόνια προσπαθούν να ξεχάσουν και από το Σάββατο έχουν ξυπνήσει μνήμες».

Ο διαμεσολαβιτής του «σασμού»

Τα χρόνια περνούσαν, οι διαβουλεύσεις για τον πολυπόθητο σασμό ανάμεσα στις δύο οικογένειες συνεχίζονταν αλλά πάντα κάτι συνέβαινε και τίναζε τις προσπάθειες στον αέρα.

«Πρέπει να σεβόμαστε όταν λέμε ότι κλείνουμε με σασμό. Οι νέοι είναι το πρόβλημα. Οι πιο παλιοί όταν έδιναν τον λόγο τους και ζημιά να γινόταν δεν την ψάχνανε ποτέ σε αυτούς. Με τους νέους δεν υπάρχει εμπιστοσύνη. Και αυτό που έγινε, αυτό είναι το πιο ανησυχητικό».

Πριν από περίπου ένα χρόνο, ο ανιψιός του Φανούρη Καργάκη είχε μαχαιρωθεί σε γλέντι από μέλη της άλλης οικογένειας. Ο τραυματίας και ο πατέρας του βρέθηκαν στη φυλακή με τους διαμεσολαβητές του σασμού, να προσπαθούν να αποσπάσουν τη συγκατάθεσή τους, για την οριστικοποίηση της συμφωνίας.

«Εκεί που τα βρήκαμε για να δεχτούν οι άλλοι το μαχαίρωμα και όλο αυτό είπανε: ‘’πουλήστε το σπίτι, φύγετε από εδώ’’. Αυτοί δεν πήγαν πουθενά και εκεί ξεκίνησαν τα υπόλοιπα. Του είπαν του Φανούρη να αγοράσουν το σπίτι, του είπαν να το εγκαταλείψει, του είπαν χίλια δυο, δεν το έκανε. Εκεί χρειάστηκε ισορροπία, εκεί δεν έγινε κάτι καλά, ίσως από εμάς, ίσως έπρεπε να απαιτήσουμε να φύγουν και να τα αποτελέσματα».

Η βόμβα στο σπίτι

Οι επαφές με τις δύο οικογένειες συνεχίστηκαν και κατά διαστήματα υπήρχε πρόοδος. Η βόμβα στο σπίτι που είχε αγοράσει μέλος της οικογένειας Φανούρη έμελλε να οδηγήσει τα πράγματα στα άκρα.

«Εμείς κλείσαμε την δουλειά: "μακριά και αγαπημένοι. Δεν σου μιλώ, δεν μου μιλείς, τη δουλειά σου, τη δουλειά μου". Δηλαδή ουσιαστικά εμείς βάλαμε ένα μπάλωμα, δεν κλείσαμε τη δουλειά 100%. Αυτές οι δουλειές για να κλείσουν πρέπει να γίνει μια βάφτιση, να γίνει καμιά κουμπαριά, δηλαδή βάλαμε ένα μπάλωμα να μην σκοτωθούνε τότε και σκοτωθήκανε τώρα».

