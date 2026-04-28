Μενού

Βουλιαγμένης: «Σμπαράλια» το φορτηγό που ανατράπηκε - Στο νοσοκομείο ο οδηγός

Φορτηγό ανατράπηκε στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, με αποτέλεσμα ο οδηγός να τραυματιστεί ελαφρά. Σοβαρές ζημιές στο βαρύ όχημα.

Reader symbol
Newsroom
Το φορτηγό που ανατράπηκε στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης | Orange Press Agency
  • Α-
  • Α+

Αντιμέτωποι με μια ουρά σχεδόν πέντε χιλιομέτρων είναι οι οδηγοί που κινούνται στη Βουλιαγμένης, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, λόγω σοβαρού τροχαίου ατυχήματος με φορτηγό, το οποίο ανατράπηκε.

Όπως αναφέρει το Orange Press Agency, το ατύχημα σημειώθηκε γύρω στις 8:30, στο ύψος του Ελληνικού, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες μετακινήθηκε το φορτίο του οχήματος (οικοδομικά υλικά, μονωτικά κ.λπ) και το φορτηγό ανετράπη και έπεσε στα πλάγια.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες οι οποίοι απεγκλώβισαν τον οδηγό, ενώ η Τροχαία πραγματοποιεί ρύθμιση κυκλοφορίας. Ο οδηγός έχει ελαφρά τραύματα και διακομίστηκε στο Ασκληπιείο Βούλας.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ