Απαντήσεις γύρω από τις συνθήκες της φρικτής βρεφοκτονίας στην Κυψέλη αναζητούνται από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αθηνών.

Η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου έκανε λόγο για «πρωτοφανή υπόθεση» η οποία μάλιστα ήρθε στο φως με «μια καταγγελία μιας οικογένειας η οποία δεν αποχωρούσε».

Ο εντοπισμός του κατεψυγμένου βρέφους μέσα σε βαλίτσα έδωσε άλλη τροπή στην υπόθεση στην οποία υπάρχουν ακόμα πολλά ερωτηματικά. Οι 3 συλληφθέντες για την υπόθεση αναμένεται να απολογηθούν επίσημα αύριο, ωστόσο τα όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας μέχρι στιγμής δείχνουν σωρεία κακουργημάτων.

Η Κωνσταντία Δημογλίδου ανέφερε στον ΣΚΑΪ η κατάσταση της σορού του βρέφους ήταν τέτοια που δεν μπορούσε να γίνει αντιληπτό «αν μιλάμε για εγκληματική ενέργεια ή όχι. Γι' αυτό ήταν πολύ κρίσιμη η ιατροδικαστική εξέταση, η οποία έδειξε ότι μιλάμε για μια εγκληματική ενέργεια, για μια βρεφοκτονία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι σχηματίζεται δικογραφία αυτή τη στιγμή σε βάρος των δύο γονέων, χωρίς κανένας από τους δύο να έχει εξηγήσει την κατάσταση στην οποία βρέθηκε το βρέφος», είπε.

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DNA για όλα τα μέλη της οικογένειας

Ερωτηθείσα αν υπάρχουν στοιχεία σχετικά με τη γέννηση του μωρού η κα Δημογλίδου είπε: «H οικογένεια αναφέρει ότι έχει γεννηθεί σε κάποιο μαιευτήριο χωρίς να δώσει περισσότερα στοιχεία. Είναι κάτι βέβαια που αναζητούν οι αρχές, όπως επίσης με ποιον τρόπο ήρθαν στη ζωή και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, αν αποτελούν μέλη, γιατί καταλαβαίνετε ότι είμαστε υποχρεωμένοι να ζητήσουμε εξέταση και διασταύρωση DNA για όλα τα μέλη της οικογένειας».

Επιπλέον σημείωσε σχετικά με την έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε δεύτερο σπίτι ότι «από την προανάκριση προέκυψε ότι διέμεναν σε άλλη περιοχή της Αθήνας για περίπου 2 έτη, γι' αυτό και κρίθηκε αναγκαία η επί τόπου αυτοψία καθώς όπως αναφέρθηκε από τους ίδιους τους κατηγορούμενους μεταφέρθηκε η σορός σε αυτή την οικία από το προηγούμενο σπίτι».

Αναφορικά με τον ρόλο που έχει παίξει ο Αφγανός η Κωνσταντίνα Δημογλίδου είπε ότι είναι γνώριμος των αρχών για υποθέσεις ναρκωτικών. «Ουσιαστικά έχει συλληφθεί μαζί με το ζευγάρι για την κατοχή ναρκωτικών ουσιών, οι οποίες βρέθηκαν, και μάλιστα πραγματοποιήθηκε έρευνα και στην δική του οικία, στην οικία στην οποία δήλωσε ότι διαμένει, και εξετάζεται η εμπλοκή του και σε οποιοδήποτε άλλο αδίκημα προκύψει στην πορεία της προανάκρισης».

Ερωτηθείσα σχετικά με τα υπόλοιπα ευρήματα των αρχών από το σπίτι είπε ότι υπήρχαν διάφορα αντικείμενα τα οποία έχουν περιγραφεί στη δικογραφία, γι' αυτό ακριβώς η αστυνομία έχει ζητήσει και πιο εξειδικευμένες εξετάσεις από το νοσοκομείο στο οποίο φυλάσσονται αυτή τη στιγμή τα παιδιά, όπως και εξέταση από τον ιατροδικαστή για όλα τα ανήλικα μέλη της οικογένειας, καθώς θα πρέπει να διαπιστωθεί η κατάσταση της υγείας τους.

Σχετικά με το αν τα ανήλικα παιδιά έχουν σεξουαλικά νοσήματα ανέφερε: «Yπάρχουν κάποια αποτελέσματα εξετάσεων που αποδεικνύουν ότι έχουν κάποιο νόσημα, φέρουν κάποιο νόσημα. Βέβαια δεν έχει αποδειχθεί ακόμα πόσα χρόνια νοσούν από το συγκεκριμένο νόσημα και με ποιον τρόπο το απέκτησαν. Αυτό είναι κάτι που διερευνάται».

Η αστυνομία αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να επιβεβαιώσει ότι τα παιδιά έχουν ίχνη κακοποίησης. «Είναι κάτι που αναζητούμε, γιατί ακούσαμε και εμείς τον κύριο Γιαννακό. Βέβαια, αυτή η διαδικασία, ξαναλέω, μπορεί να πραγματοποιηθεί και άμεσα με παρέμβαση του εισαγγελέα και της κοινωνικής υπηρεσίας του νοσοκομείου, χωρίς να υπάρχει παρέμβαση της αστυνομίας».

Επισήμανε ότι είναι πολύ κρίσιμο να εξεταστούν τα παιδιά με τη διαδικασία που προβλέπεται, παρουσία παιδοψυχολόγου, καθώς είναι πολύ σημαντική η δική τους μαρτυρία. «Είναι σε εξέλιξη αυτή η διαδικασία, οπότε τις επόμενες ημέρες θα γνωρίζουμε τι ακριβώς συνέβη, όπως εξέταση θα πραγματοποιηθεί και στο νεκρό βρέφος», πρόσθεσε.

Είπε επίσης ότι και το ανήλικο κορίτσι και η 38χρονη μητέρα του νεκρού βρέφους είναι σε κατάσταση εγκυμοσύνης.

Σημείωσε ότι υπάρχουν αναφορές από τις ίδιες τις γυναίκες σχετικά με το ποιος είναι ο πατέρας του παιδιού, αλλά και αυτό θα είναι κάτι που πρέπει να διασταυρωθεί, καθώς μέχρι στιγμής ουσιαστικά ό,τι στοιχείο έχει προκύψει στην προανάκριση δεν επιβεβαιωνόταν από τις μαρτυρίες των δύο κατηγορούμενων.

Αναφορικά με τον κόσμο που όπως έχει δημοσιοποιηθεί επισκεπτόταν το σπίτι, η κα. Δημογλίδου επισήμανε ότι κατηγορούνται και για διακίνηση ναρκωτικών αναφέροντας: «Αν προχωρούσε το ζευγάρι σε εμπόριο ναρκωτικών, προφανώς και εισερχόταν κόσμος σε αυτό το σπίτι για πρόσβαση σε ναρκωτικές ουσίες. Και πρέπει να διερευνήσουμε και ποιοι άλλοι όντως μπορεί να εμπλέκονται σε αυτή την υπόθεση, είτε στη διακίνηση είτε σε οποιοδήποτε άλλο αδίκημα σε βάρος των ανήλικων παιδιών», είπε.

Η κα Δημογλίδου ανέφερε τέλος ότι οι αρχές έχουν στα χέρια τους αρκετά ψηφιακά πειστήρια τα οποία εξετάζονται και τα οποία είναι πολύ πιθανό «να δώσουν υλικό» για την πορεία της ανάκρισης.