Κυψέλη: «Δεν είχα τη δύναμη να θάψω το μωρό», λέει ο πατέρας - Αύριο απολογούνται οι συλληφθέντες

Δεν έχουν τέλος τα φρικιαστικά στοιχεία που έρχονται στο φως για την υπόθεση του νεκρού βρέφους που βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Ο 43χρονος υποστήριξε στους αξιωματικούς Ασφαλείας Αθηνών ότι το βρέφος παρέμενε κρυμμένο για περίπου δύο χρόνια στην κατάψυξη.

«Δεν είχα τη δύναμη να το θάψω»

Ο 43χρονος φέρεται να υποστήριξε κατά την κατάθεσή του ότι δεν έκανε ταφή στο παιδί επειδή φοβόταν πως η υπόθεση θα αποκαλυπτόταν και οι κοινωνικές υπηρεσίες θα του αφαιρούσαν τα υπόλοιπα παιδιά του.

«Δεν είχα τη δύναμη να το θάψω, καθώς φοβόμουν πως θα αποκαλυφθεί η υπόθεση και θα μου έπαιρναν οι κοινωνικές υπηρεσίες και τα άλλα μου παιδιά», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς.

Ο ίδιος, όπως αναφέρει η ΕΡΤ ισχυρίστηκε ότι το βρέφος είχε γεννηθεί σε μαιευτήριο της Αθήνας, ωστόσο υποστήριξε πως κατά τη γέννηση τούς δόθηκε άλλο παιδί και όχι το δικό τους.

«Το μωρό έκλαιγε συνέχεια και είχε επηρεάσει την ψυχολογία της γυναίκας μου. Στο μαιευτήριο το άλλαξαν και μας έδωσαν άλλο που ήταν σατανισμένο. Μόλις πέθανε, ηρέμησε το σπίτι» φέρεται να είπε στην αστυνομία ο ίδιος, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ.

Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι το βρέφος πέθανε από παθολογικά αίτια και αποφάσισε να τοποθετήσει τη σορό του στην κατάψυξη, όπου και παρέμεινε για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ, ενώ οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες θανάτου του βρέφους, αλλά και να διαπιστωθεί πότε και πού γεννήθηκε, καθώς και σε ποιο σημείο σημειώθηκε το έγκλημα.

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Σοκάρουν τα ευρήματα του ιατροδικαστή

Τα όσα υποστηρίζει ο 43χρονος, δεν επιβεβαιώνονται από την ιατροδικαστική εξέταση.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο ιατροδικαστής εντόπισε περισσότερα από δέκα τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη του βρέφους, γεγονός που οδηγεί τις Αρχές στην εκτίμηση ότι ο θάνατος δεν προήλθε από παθολογικά αίτια, όπως υποστήριξε ο πατέρας.

Τα ευρήματα αυτά προσδίδουν νέα διάσταση στην υπόθεση και ενισχύουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, ενώ πλέον στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται η αναζήτηση του δράστη και η πλήρης ανασύσταση των γεγονότων που οδήγησαν στον θάνατο του παιδιού.

Αναζητούν τον τόπο και τον χρόνο της δολοφονίας

Παράλληλα, οι αστυνομικές Αρχές επιχειρούν να εξακριβώσουν με ακρίβεια τον χρόνο και τον τόπο γέννησης του βρέφους, αλλά και το σημείο όπου φέρεται να σημειώθηκε η δολοφονία.

Ιδιαίτερη σημασία αναμένεται να έχουν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων, μεταξύ άλλων και του DNA, καθώς μπορούν να δώσουν απαντήσεις για την ταυτότητα του παιδιού και τη σχέση του με τα εμπλεκόμενα πρόσωπα.

Οι καταθέσεις όσων βρίσκονται στο μικροσκόπιο των Αρχών αναμένεται επίσης να συμβάλουν στην αποκάλυψη των συνθηκών κάτω από τις οποίες το βρέφος έχασε τη ζωή του και παρέμεινε κρυμμένο για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα.

Την Τετάρτη οι απόλογίες των συλληφθέντων

Οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν αύριο, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών Αρχών προκειμένου να απολογηθούν για την υπόθεση.

Μέχρι τότε, οι έρευνες της Ασφάλειας Αθηνών συνεχίζονται με στόχο να συμπληρωθεί το παζλ της υπόθεσης και να δοθούν απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα που παραμένουν ανοιχτά γύρω από τον θάνατο του βρέφους.

