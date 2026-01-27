Βρέθηκε τρύπα σε σωλήνες προπανίου στο εργοστάσιο Βιολάντα: Την Τετάρτη απολογείται ο ιδιοκτήτης

Σωλήνες προπάνιου, οι οποίοι είχαν υποστεί διάτρηση, εντοπίστηκαν στο χώρο του υπογείου του εργοστασίου μπισκότων «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Πυροσβεστικό Σώμα που επικαλείται το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι τρεις συλληφθέντες κατηγορούνται για αδικήματα που αφορούν ανθρωποκτονία από αμέλεια, βαριές σωματικές βλάβες κατά συρροή, εμπρησμό και έκρηξη, καθώς κατά την αυτοψία βρέθηκαν οι σωλήνες με τις τρύπες.

Διαβάστε ακόμα: Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου Βιολάντα: Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει για την τραγωδία

Παράλληλα, υπάρχουν καταθέσεις εργαζομένων οι οποίοι αναφέρουν ότι μύριζε αέριο στο χώρο του εργοστασίου εδώ και μέρες, είχαν γίνει παράπονα στους υπευθύνους, αλλά δεν έγινε κάτι ως προς αυτό το θέμα, με αποτέλεσμα να φτάσουμε στην τραγωδία.

Στη δικογραφία θα συμπεριληφθεί και ο έλεγχος πυρασφάλειας, που έγινε από την Πυροσβεστική στις δεξαμενές και στο χώρο του εργοστασίου.

Υπενθυμίζεται ότι από αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) συνελήφθησαν σήμερα, 27 Ιανουαρίου 2026, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο τεχνικός ασφάλειας και ο τεχνικός βάρδιας. Όλοι τους κρατούνται και θα οδηγηθούν την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026 στην αρμόδια Εισαγγελέα Τρικάλων.

Η ανακοίνωση της εταιρείας για τις συλλήψεις

Η εταιρεία ΒΙΟΛΑΝΤΑ ΑΕ, σε απάντηση σχετικών δημοσιευμάτων, τονίζει σε ανακοίνωσή της ότι «η σύλληψη του ιδιοκτήτη της εταιρείας, υπό την ιδιότητά του ως νομίμου εκπροσώπου, και των δύο στελεχών της, πραγματοποιήθηκε βάσει της προβλεπόμενης στο νόμο διαδικασίας».

«Η εταιρεία από την πρώτη στιγμή του ατυχήματος συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές και θα εξακολουθήσει προς την κατεύθυνση αυτή, με στόχο την ταχύτερη δυνατή εξακρίβωση των αιτιών του τραγικού συμβάντος» επισημαίνεται στην ίδια ανακοίνωση.