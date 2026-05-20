'Άγριος καυγάς που ξέσπασε το ξημερώματα στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Δαφνί είχε σαν αποτέλεσμα τη δολοφονία ενός 59χρονου τρόφιμου με στραγγαλισμό.

Σύμφωνα μέσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, το περιστατικό εκτυλίχθηκε περί τις 03:30 τα ξημερώματα σήμερα (20/5), όταν οι δύο άνδρες που έμεναν στο ίδιο δωμάτιο ήρθαν σε διαπληκτισμό. Η αιτία του διαπληκτισμού τους παραμένει άγνωστη μέχρι στιγμής.

Ο 48χρονος φέρεται να ομολόγησε την πράξη του στο νοσηλευτικό προσωπικό και αυτή την ώρα κρατείται στο αστυνομικό τμήμα Χαϊδαρίου.

Πώς έγινε η δολοφονία

«Χθες 3.30 το πρωί σε ένα ψυχιατρικό τμήμα στο Δαφνί ένας ασθενής 58 ετών έπεσε από το κρεβάτι του. Οι νοσηλευτές ακούγοντας τον θόρυβο έσπευσαν στον θάλαμο και εκεί είδαν έναν λιπόθυμο ασθενή χωρίς σφυγμό, χωρίς αναπνοή, φώναξαν παθολόγους και ψυχιάτρους έγινε ΚΑΡΠΑ πάνω από 1,5 ώρα και δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν.

Αφού ήρθε η αστυνομία, ένας ασθενής που ήταν δίπλα του 48 ετών, ομολόγησε ότι τον έπνιξε. Έχει πάει για ιατροδικαστική για να διαπιστωθεί αν πραγματικά συνέβη αυτό», ανέφερε σε δήλωσή του στην εκπομπή «Πρωινό» ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.