Δαφνί: Σε ετοιμότητα λεωφορεία στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο - Απομακρύνθηκαν βαρέως πάσχοντες

Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται λεωφορεία, βαν και οχήματα εντός του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αθηνών, λόγω της φωτιάς που ξεκίνησε από την Περιφερειακή Αιγάλεω και έφτασε να απειλεί Δαφνί και Αφαία.

Όσο τα εναέρια επιχειρούν λίγες εκατοντάδες μέτρα παραδίπλα, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, βαν, αλλά και ιδιώτες, απομάκρυναν ορισμένα περιστατικά βαρέως πασχόντων.

Έξι ασθενείς με αναπνευστικά προβλήματα από το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής (Δαφνί) έχουν μεταφερθεί για προληπτικούς λόγους στα νοσοκομεία «Αττικόν» και Δρομοκαΐτειο.

Ειδικότερα, τέσσερις ασθενείς μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», ενώ δύο ασθενείς μεταφέρθηκαν στο Δρομοκαΐτειο

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Στο μεταξύ, αποκαταστάθηκε η κίνηση των οχημάτων στην περιοχή του Χαϊδαρίου, όπου νωρίτερα η Αστυνομία είχε προχωρήσει σε εκτροπές κυκλοφορίας στη λεωφόρο Αθηνών και στη λεωφόρο Σχιστού, λόγω πυρκαγιάς σε δασική έκταση κοντά στην περιφερειακή Αιγάλεω.

Σύμφωνα με την Αστυνομία παραμένει σε ισχύ μόνο η εκτροπή στην περιφερειακή Αιγάλεω, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την Αττική Οδό.

