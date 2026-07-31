Δραματική είναι η εξέλιξη της φωτιάς στο Χαϊδάρι, στην περιφερειακή του Αιγάλεω, που καίει στο Ποικίλο Όρος.

Δόθηκε εντολή για προληπτική εκκένωση του ψυχιατρικού νοσοκομείου στο Δαφνί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Reader, η Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου Αθηναίων απέστειλε δύο λεωφορεία για την εκκένωση του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου.

Βίντεο του Orange Press Agency δείχνει την Αθηνών - Κορίνθου ως δρόμο - «φάντασμα» λόγω της φωτιάς.

Νωρίτερα εστάλη μήνυμα του 112 που αφορά στην Αφαία και στο Άνω Δάσος.

Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στις περιοχές Αφαία Χαϊδαρίου και ‘Ανω Δάσος Χαϊδαρίου της Περιφέρειας Αττικής, απομακρυνθείτε μέσω Λεωφόρου Αθηνών προς Περιστέρι. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Δείτε βίντεο του Orange Press Agency:

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την πυρκαγιά περίπου στις 15:29.

Οι δυνάμεις για την κατάσβεση της πυρκαγιάς ενισχύθηκαν και επιχειρούν 108 πυροσβέστες με έξι ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 27 οχήματα και από αέρος συνδράμουν πέντε αεροσκάφη και έξι ελικόπτερα, ένα εκ των οποίων για τον συντονισμό των δυνάμεων. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ των δήμων Ασπροπύργου, Φυλής, Πετρούπολης και Περιστεριού.

Γίνεται μεγάλη προσπάθεια για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, καθώς βρίσκεται κοντά στον αστικό ιστό.

Μάλιστα στην περιοχή, του Χαϊδαρίου, του Περιστερίου και σε πολλές ακόμη περιοχές στα δυτικά προάστια, από τη Λεωφόρο Αθηνών έως και τη λεωφόρο Κηφισού είναι ορατή μια μεγάλη στήλη πυκνού μαύρου καπνού στον ουρανό.

Ανακοίνωση της ΟΕΝΓΕ

Ανακοίνωση Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος (ΟΕΝΓΕ):