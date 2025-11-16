«Δάγκωσε» και την Βρισηίδα Ανδριώτου το κύκλωμα απατεώνων: Το απαξιωτικό σχόλιο για την ηλικία του υπαρχηγού

Εκτός του ιδιοκτήτη φαρμακείων Σπύρου Μαρτίκα και αρκετών άλλων γνωστών και εύρωστων οικονομικά πολιτών, ο κύκλωμα απατεώνων, που παρουσίαζε ψεύτικες επενδυτικές ευκαιρίες, εξαπάτησε και «δάγκωσε» και την γνωστή influencer, Βρισηίδα Ανδριώτου.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, με επικεφαλής έναν απότακτο αστυνομικό και υπαρχηγό έναν επιχειρηματία κέντρων Spa, έπεισαν το ζευγάρι να επενδύσει στο καζίνο Λουτρακίου υποσχόμενοι «σίγουρες αποδόσεις».

Όπως αποκάλυψε η εκπομπή του Open «Ραντεβού το ΣΚ», από το συνολικό ποσό των 610.000 ευρώ που χάθηκαν, οι 50.000 ευρώ προέρχονταν από την Βρισηίδα Ανδριώτου, η οποία κατάφερε να ανακτήσει μόλις 10.000 ευρώ.

Στο κατηγορητήριο εμφανίζεται και ένα επεισόδιο που, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, φέρεται να οδήγησε τον υπαργηχό της οργάνωσης να στοχοποιήσει τον Σπύρο Μαρτίκα. Όπως αναφέρεται, ένα μήνυμα του φαρμακοποιού, στο οποίο έκανε απαξιωτικό σχόλιο για την ηλικία του επιχειρηματία Spa, αποτέλεσε την «αφορμή» για να μπει ο ίδιος στο στόχαστρο.

Συνομιλίες που καταγράφηκαν από τις αρχές δείχνουν, σύμφωνα με το φάκελο της υπόθεσης, ότι το κύκλωμα αξιοποίησε το περιστατικό ως αιτία για να τον εξαπατήσει μεθοδικά.

Η σκηνοθετημένη ληστεία

Μέρος της υπόθεσης αφορά και μία ληστεία που φέρεται να σκηνοθετήθηκε από τα μέλη της οργάνωσης την 8η Ιουλίου 2024 στον Πειραιά. Σύμφωνα με τη δικογραφία, άγνωστοι δράστες ακινητοποίησαν τον Σπύρο Μαρτίκα με απειλή όπλων και του αφαίρεσαν προσωπικά του αντικείμενα, ανάμεσά τους και μία τσάντα με πλάκες χρυσού και λίρες, των οποίων η γνησιότητα βρίσκεται υπό εξέταση.

Παρότι ο φαρμακοποιός κατήγγειλε τη ληστεία στην Αστυνομία, στην ένορκη κατάθεσή του δεν έκανε αναφορά στην τσάντα με τα πολύτιμα αντικείμενα, όπως σημειώνει το διαβιβαστικό της υπόθεσης.

Η δικογραφία περιλαμβάνει σειρά καταθέσεων από το καλοκαίρι έως το φθινόπωρο του 2025. Ο Σπύρος Μαρτίκας έχει καταθέσει μήνυση και τέσσερις συμπληρωματικές καταθέσεις, ενώ η Βρισηίδα Ανδριώτου έχει υποβάλει μηνυτήρια αναφορά και συμπληρωματική ένορκη εξέταση.

Οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να αποσαφηνιστεί πλήρως ο τρόπος δράσης της οργάνωσης και η έκταση της οικονομικής ζημιάς που προκάλεσε στα θύματά της.