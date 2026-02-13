Δεκάδες τρακτέρ στο κέντρο της Αθήνας για το συλλαλητήριο: Έκλεισε το Σύνταγμα για τους αγρότες

Από το πρωί σήμερα (13/2) έχει ξεκινήσει η «κάθοδος των τρακτέρ» και αγρότες από όλη την Ελλάδα καταφθάνουν στο Σύνταγμα για το πανελλαδικό συλλαλητήριο.

Μετά από δύο μήνες στους δρόμους, μη εγκαταλείποντας ούτε κατά τη διάρκεια των εορτών, αγρότες και κτηνοτρόφοι επιστρέφουν και ζητούν μέτρα για το κόστος παραγωγής, αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος και ουσιαστικές παρεμβάσεις για την ευλογιά των προβάτων.

Την ίδια στιγμή, ο «παλμός» στο κέντρο της Αθήνας, υπάρχει ήδη από τη συγκέντρωση των εργατικών κέντρων και συνδικάτων ενάντια στο νομοσχέδιο για τις Συλλογικές Συμβάσεις.

Κινητοποίηση αγροτών στην Αθήνα | Eurokinissi/ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Οι αγρότες, δεν αποτελούν ξεχωριστό μέρος της κινητοποίησης των συνδικάτων. Σύμφωνα με την ΕΡΤ. με σύνθημα «εργατιά, αγροτιά, μια φωνή και μια γροθιά», εργαζόμενοι, συνδικάτα, ομοσπονδίες και σωματεία της Αττικής υποδέχονται τους αγρότες που έχουν αρχίσει να καταφθάνουν στη πλατεία

Συντάγματος. Αγρότες από τον Έβρο και τη Φλώρινα έως την Κρήτη θα δώσουν δυναμικά το παρών. Ο αγώνας συνεχίζεται, όπως λένε, καθώς τα προβλήματα είναι πολλά. Οι αγρότες διαμαρτύρονται για το υπέρογκο κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές πώλησης των προϊόντων τους και ζητούν αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματός τους.

Αγρότες: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας

Το κέντρο, και οι δρόμοι προς το κέντρο, όπως προβλέπαμε ήδη από εχθές, έχει «φρακάρει». Κλειστή είναι η λεωφόρος Αμαλίας στο Σύνταγμα λόγω της συγκέντρωσης του ΠΑΜΕ, ενώ σύμφωνα με την αστυνομία βρίσκονται επίσης συγκεντρωμένοι περίπου 600 αγρότες.

Σαράντα ένα τρακτέρ πέρασαν λίγο πριν από τις 3 μμ τα διόδια των Αφιδνών και κατευθύνονται προς το κέντρο της Αθήνας συνοδεία περιπολικού. Άλλα τρία τρακτέρ πέρασαν τα διόδια της Ελευσίνας, τα οποία βρίσκονται στην Αθηνών και Σπύρου Πάτση όπου έχουν σταθμεύσει επίσης περίπου 25 ταξί σε ένδειξη συμπαράστασης προς τους αγρότες.

Τρακτέρ στην Αθήνα: Οι πρώτες εικόνες από την πλατεία Ομονοίας και την Πλατεία Συντάγματος

Το προγραμματισμένο ραντεβού των αγροτών ήταν προγραμματισμένο για τις 16:00.

Στην πλατεία Ομονοίας έχουν συγκεντρωθεί αγρότες που έφτασαν με πούλμαν και ΙΧ. Αναμένονται τα τρακτέρ στο σημείο και κατόπιν όλοι μαζί θα κινηθούν προς την πλατεία Συντάγματος. Ενώ τα τρακτέρ βρίσκονται στη Λ. Αθηνών.

Οι αγρότες στο Σύνταγμα | EUROKINISSI

Αγρότες στο Σύνταγμα | EUROKINISSI

Πυρά αγροτών κατά της Νέας Δημοκρατίας

Οι αγρότες επιμένουν στο ότι κατεβαίνουν στο δρόμο διότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν έχει ικανοποιήσει τα αιτήματά τους.

Συγκεκριμένα, τονίζουν ότι η κυβέρνηση δεν έχει προχωρήσει σε θεσμικές παρεμβάσεις για μείωση της τιμής της κιλοβατώρας, για αφορολόγητο πετρέλαιο, να δοθεί ενίσχυση σε κτηνοτρόφους, παραγωγούς βάμβακος και άλλους παραγωγούς, ενώ χιλιάδες αγρότες μένουν απλήρωτοι λόγω προβλημάτων στην ταυτοποίηση των ακινήτων τους.

Σημειώνεται ότι άνοιξε η πλατφόρμα για τις διορθώσεις, ενώ όλα σύμφωνα με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θα προχωρήσουν όπως εξειδικεύτηκαν τέλος του μήνα μάλιστα, θα υπάρχει νομοθετική ρύθμιση για την επιστροφή του Ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου στην αντλία, ενώ προγραμματίζεται και σύσκεψη για τον επανυπολογισμό των λίτρων ανά καλλιέργεια.