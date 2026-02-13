Στην Ομόνοια οι πρώτοι αγρότες - «Δεν έχω να σπουδάσω το παιδί μου»

Αγρότες από Λάρισα, Αχαΐα, Βόλο, Προμαχώνα και πολλές ακόμη περιοχές άρχισαν να φτάνουν με πούλμαν στην Ομόνοια για να συμμετέχουν στο μεγάλο συλλαλητήριο.

Δείτε βίντεο του Orange Press Agency από το σημείο:

Όπως αναφέρουν, ήρθαν στην πρωτεύουσα καθώς οι προτάσεις της κυβέρνησης δεν τους καλύπτουν.

Η στιγμή που φτάνουν οι αγρότες στις Αφίδνες

Με καπνογόνα, πανό και συνθήματα υποδέχτηκαν τους αγρότες συνάδερφοί τους στις Αφίδνες.

Δείτε βίντεο του Orange Press Agency από το σημείο:

Στο πλευρό των αγροτών και των κτηνοτρόφων που κατεβαίνουν στο μεγάλο συλλαλητήριο της Αθήνας τάσσεται έμπρακτα ο Δήμος Τυρνάβου, στηρίζοντας τις διεκδικήσεις του πρωτογενούς τομέα.



Ο Δήμαρχος Τυρνάβου Αστέριος Τσικριτσής, αναφερόμενος στην κινητοποίηση προς την πρωτεύουσα, τόνισε τη σημασία της μαζικής συμμετοχής για την επιβίωση του κλάδου.

Η μετακίνηση των αγροτών προς το Σύνταγμα

​«Αυτή τη στιγμή ο Δήμος Τυρνάβου διέθεσε δύο λεωφορεία ώστε να μετακινηθούν οι αγρότες και κτηνοτρόφοι στο κεντρικό συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί στο Σύνταγμα» υπογράμμισε μιλώντας στο Orange Press Agency ο Δήμαρχος. Σε ό,τι αφορά τον τρόπο μετάβασης των παραγωγών, σημείωσε ότι «πάρα πολλοί αγρότες και κτηνοτρόφοι μετακινούνται με τα ιδιωτικά τους οχήματα αυτή την ώρα, αλλά και τρακτέρ από τον Δήμο μας».

​Αγώνας για την επιβίωση και το μέλλον.

​Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, η παρουσία των αγροτών στο κέντρο της Αθήνας έχει έναν ξεκάθαρο συμβολισμό. «Σκοπός τους είναι να δείξουν ότι ο αγώνας δεν πρόκειται να σταματήσει. Θα συνεχίσουν διότι έχουν το δίκιο με το μέρος τους και αν δεν δοθούν λύσεις, η αγροτιά και η κτηνοτροφία θα σβήσει» ανέφερε χαρακτηριστικά.





​Καταλήγοντας, ο Δήμαρχος Τυρνάβου έδωσε μια ευρύτερη κοινωνική διάσταση στις κινητοποιήσεις, τονίζοντας πως οι παραγωγοί «παλεύουν για το μέλλον το δικό τους, παλεύουν για το μέλλον των παιδιών μας. Παλεύουν για το μέλλον όλης της χώρας».

Στην Αττική τα τρακτέρ των αγροτών

την Αθήνα βρίσκονται αγρότες, μελισσοκόμοι, αλιείς και κτηνοτρόφοι για το μεγάλο συλλαλητήριο στις 4 το απόγευμα στο Σύνταγμα, κλιμακώνοντας έτσι τις κινητοποιήσεις τους, κατόπιν απόφασης της Πανελλήνιας Επιτροπής Μπλόκων.

Εκεί θα βρίσκονται και δεκάδες τρακτέρ που θα σταθμεύσουν μπροστά στη Βουλή. Τους αγρότες υποδέχθηκαν φορείς και συνδικάτα που διαδήλωναν ενάντια στο νομοσχέδιο για τις Συλλογικές Συμβάσεις.

Το κονβόι των τρακτέρ, των ιδιωτικών οχημάτων και των πούλμαν που θα κατέβει από τη λεωφόρο Κηφισού, θα περάσει από τη λεωφόρο Αθηνών, από την πλατεία Καραϊσκάκη και θα κινηθεί ανάποδα στην Αγίου Κωνσταντίνου με κατεύθυνση προς Ομόνοια και ανάποδα στην Πανεπιστημίου μέχρι το Σύνταγμα.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα

Τις επόμενες ώρες αναμένεται να μπουν σε ισχύ οι έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της αστυνομίας, που θα περιλαμβάνουν και αποκλεισμούς δρόμων.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα αναμένεται να εντοπιστούν στις εισόδους της πόλης, στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας και στην Αθηνών-Κορίνθου, όπως και στη Λεωφόρο Αθηνών. Προβλήματα θα σημειωθούν επίσης κατά την ώρα των συλλαλητηρίων στη Σταδίου, Πανεπιστημίου, Ακαδημίας, στη λεωφόρο Αμαλίας και Βασιλίσσης Σοφίας.

Όπως αναφέρει ο ΣΚΑΪ, οι σύλλογοι οδηγών ταξί έχουν ανακοινώσει ότι σε ένδειξη συμπαράστασης προς τους αγρότες, θα σταθμεύσουν στην άκρη της λεωφόρου Αθηνών, κατά την διέλευση των τρακτέρ.

Τέλος έχουν προγραμματιστεί συγκεντρώσεις διαφόρων συλλογικοτήτων στο Σύνταγμα και το απόγευμα, στις 18.00 και 19.00.

Απολύμανση στα τρακτέρ λόγω ευλογιάς των προβάτων

Ειδικότερα, η ΕΛ.ΑΣ. έχει εγκαταστήσει δύο σταθμούς απολύμανσης για την ευλογιά των προβάτων, για προληπτικούς λόγους και σε συνεννόηση με τους αγρότες, στα διόδια Αφιδνών και Ελευσίνας, από όπου θα περάσουν όλα τα τρακτέρ που θα έρθουν για το συλλαλητήριο στο Σύνταγμα, τα οποία υπολογίζεται ότι θα αρχίσουν να φτάνουν γύρω στις 15.00.