«Δεν έχω λόγια, μόνο βαθειά λύπη»: Το συγκινητικό «αντίο» της Άννας Βίσση στον Γιώργο Μαζωνάκη

Με μια λιτή αλλά συναισθηματικά φορτισμένη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Άννα Βίσση αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος έφυγε αιφνίδια από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών. Η δημοφιλής τραγουδίστρια δημοσίευσε μια φωτογραφία του αγαπημένου συναδέλφου της, συνοδεύοντάς τη με τα λόγια: «Δεν έχω λόγια, μόνο βαθειά λύπη…», αποτυπώνοντας το σοκ και τη συντριβή που προκάλεσε η είδηση της απώλειάς του.

Instagram / @annavissiofficial

Ο καλλιτέχνης υπέστη ανακοπή καρδιάς το απόγευμα της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου. Βρισκόταν σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι για προγραμματισμένη επέμβαση, όταν η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε ραγδαία. Παρά την άμεση επέμβαση των διασωστών του ΕΚΑΒ που του παρείχαν ΚΑΡΠΑ και τη διακομιδή του στο νοσοκομείο «Ελπίς», οι γιατροί δεν μπόρεσαν να τον επαναφέρουν.