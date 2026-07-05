«Δεν έχουν αντιληφθεί ότι κινδυνεύουν»: Τρόμος στον Κηφισό με νεαρό σε πατίνι εγκλωβισμένο στην αριστερή λωρίδα

Σκηνές που κόβουν την ανάσα εκτυλίχθηκαν στον Κηφισό, στο ύψος του Ρέντη με κατεύθυνση προς τον Πειραιά, όταν ένας νεαρός αποφάσισε να κινηθεί με ηλεκτρικό πατίνι στην αριστερή λωρίδα του αυτοκινητόδρομου. Η κάμερα του τηλεοπτικού σταθμού MEGA κατέγραψε το άκρως επικίνδυνο περιστατικό, το οποίο έθεσε σε άμεσο κίνδυνο τόσο τη ζωή του ίδιου του αναβάτη όσο και των υπόλοιπων οδηγών που κινούνταν στο σημείο.

Οι οδηγοί των διερχόμενων οχημάτων άρχισαν να κορνάρουν έντονα για να τον προειδοποιήσουν. Τότε, ο νεαρός συνειδητοποίησε το μέγεθος του ρίσκου και ανέβηκε στο τσιμεντένιο κράσπεδο, ακριβώς δίπλα στις προστατευτικές μπάρες.

Όπως αποτυπώνεται στα σχετικά πλάνα, ο αναβάτης παρέμεινε παγιδευμένος στο σημείο για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς η πυκνή ροή των οχημάτων στις τρεις λωρίδες κυκλοφορίας καθιστούσε αδύνατη και απαγορευτική την προσπάθειά του να διασχίσει τον δρόμο για να απομακρυνθεί. Η περιπέτειά του έληξε με την άφιξη των αστυνομικών δυνάμεων, οι οποίοι τον παρέλαβαν με περιπολικό και τον απομάκρυναν με ασφάλεια από τον αυτοκινητόδρομο.

Σχολιάζοντας το συμβάν, ο Γιώργος Καλλιακμάνης υπογράμμισε τα σοβαρά κενά ασφαλείας και την άγνοια κινδύνου που παρουσιάζουν πολλοί χρήστες των συγκεκριμένων μέσων, δηλώνοντας χαρακτηριστικά:

«Δεν ξέρω αν πήρε ήδη στην αστυνομία, αν πήραν κάποιοι που τον είδαν εκεί εγκλωβισμένο στην αριστερή πλευρά του δρόμου, πάνω στο στηθαίο. Ανέβηκε εκεί γιατί κατάλαβε και ο ίδιος ότι κινδυνεύει. Ο Κηφισός είναι ένας δρόμος ταχείας κυκλοφορίας, παρόλο που είχε κίνηση, μεγάλη κίνηση, δεν ήταν δυνατόν με το πατίνι να διαβεί ανάμεσα στα αυτοκίνητα, θα κινδύνευε η ζωή του. Το κατάλαβε ευτυχώς, αλλά το κατάλαβε ενώ είχε μπει ήδη στον Κηφισό και είδε τον κίνδυνο που υπήρχε. Απαγορεύεται βέβαια, απαγορεύεται γιατί ο νόμος λέει ότι επιτρέπεται σε δρόμους μόνο που η ταχύτητα είναι μέχρι 50 χιλιόμετρα την ώρα. Και αυτό θα αλλάξει, δεν ξέρω αν άλλαξε ήδη. Υπάρχει ζήτημα με τα πατίνια»

Στη συνέχεια της τοποθέτησής του, συμπλήρωσε:

«Βλέπουμε ότι συνεχίζουν, παρότι έχετε και εσείς επικοινωνήσει την επικινδυνότητα αυτών των μέσων και πώς χρησιμοποιούνται, παρόλα αυτά συνεχίζουν, δικάβαλα, χωρίς να φοράνε κράνος, να μπαίνουν σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας, να βάζουν ακόμα και παιδάκια πάνω. Δεν έχουν αντιληφθεί ότι κινδυνεύουν, είναι σε δύο ρόδες πολύ μικρές, που πολύ εύκολα μπορεί από ένα εμπόδιο να βρεις στο δρόμο να πέσεις, να χτυπήσεις. Αλλά και εκεί που τα χρησιμοποιούν, σε αυτούς τους δρόμους που τα χρησιμοποιούν, μπορεί να τους χτυπήσει ένα αυτοκίνητο, ένα μηχανάκι, ένα φορτηγό πολύ εύκολα»