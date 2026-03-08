«Δεν είναι εύκολο να ακούς βομβαρδισμούς»: Συγκλονίζουν οι Έλληνες που γύρισαν στο Ελ. Βενιζέλος

Μέσα σε κλίμα συγκίνησης, χαράς αλλά και ανακούφισης, προσγειώθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» το Airbus A388 της Emirates με τους Έλληνες επαναπατρισθέντες.

Η ειδική πτήση EK2553, την οποία ναύλωσε το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, μετέφερε περίπου 500 Έλληνες που είχαν εγκλωβιστεί στο Ντουμπάι λόγω της πολεμικής σύρραξης.

Δεκάδες συγγενείς περίμεναν με αγωνία στις αφίξεις, ξεσπώντας σε χειροκροτήματα και αγκαλιές μόλις αντίκρισαν τους δικούς τους ανθρώπους.

Τι είπαν οι Έλληνες που επέστρεψαν

Οι επιβάτες της πτήσης, ο καθένας με τη δική του οπτική, περιέγραψαν τις στιγμές που έζησαν. Παρά την κούραση της ταλαιπωρίας, οι περισσότεροι θέλησαν να μοιραστούν την εμπειρία τους.

Ένας μόνιμος κάτοικος του Ντουμπάι, ο κ. Θανάσης, περιέγραψε στο Orange Press Agency την εναλλαγή συναισθημάτων από τον τρόμο στην ανάγκη για επιστροφή:

«Είμαστε μόνιμοι κάτοικοι στο Ντουμπάι. Τελευταία υπάρχει κάποια ένταση. Εντάξει, υπήρχε μια ανησυχία. Στην αρχή λίγο τρομοκρατηθήκαμε. Δεν είναι εύκολο πράγμα να ακούς βομβαρδισμούς πάνω από το κεφάλι σου.

Είπαμε να επιστρέψουμε προς το παρόν μέχρι να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα και ας ευχηθούμε κάποια στιγμή να τελειώσει αυτό που γίνεται και να επιστρέψουμε στο καλό στη ζωή μας και στον τόπο που ζούμε και δουλεύουμε και το παιδί μας στο σχολείο.

Ακούσαμε και βομβαρδισμούς, τα ακούς, αλλά παρ' όλα αυτά δεν υπήρχε η αίσθηση ότι χανόμαστε εδώ και τώρα. Υπάρχει μια αίσθηση ασφάλειας. Πήραμε την απόφαση όμως να φύγουμε. Γιατί να είμαστε εκεί από τη στιγμή που μπορεί να είμαστε πίσω στην πατρίδα μας, στην ασφάλεια;».

«Δύναμη σε όσους είναι ακόμα εκεί»

Ένας άλλος επιβάτης στάθηκε στην απίστευτη ταλαιπωρία και τη σύγχυση που επικράτησε κατά τη διαδικασία:

«Συντονισμός μηδέν. Ταλαιπωρηθήκαμε απίστευτα πάρα πολύ για να επιστρέψουμε στη χώρα μας. Όπως βλέπετε όλοι είναι ταλαιπωρημένοι εις το έπακρον. Θέλω να ευχαριστήσω τον πρέσβη και το προσωπικό της πρεσβείας που συντόνισε τα πάντα για να επιστρέψουμε εμείς εδώ. Το υπουργείο, όπως καταλαβαίνετε, ήταν πολύ περίεργα τα πράγματα. Δύναμη σε όσους είναι ακόμα εκεί πέρα, είμαστε μαζί τους».

«Μου λένε 'έχεις μισή ώρα'»

Στην προσωπική του εμπειρία και την άμεση ειδοποίηση αναφέρθηκε ένας τρίτος άνδρας:

«Οι πρόξενοι όλοι βοήθησαν. Εμένα με πήραν μισή ώρα τηλέφωνο πριν γίνει όλο αυτό. Δηλαδή ξύπνησα. Μου λέει 'έχεις μισή ώρα'. Αλλά γενικά με ό,τι έγινε τώρα καθυστέρηση πτήση, αλλά όλα καλά».

Μια γυναίκα που επέστρεψε με την ίδια πτήση εξέφρασε μια πιο καθησυχαστική εικόνα για τα γεγονότα: «Υπερβολικός ο τρόπος που το έδειχναν τα κανάλια. Δεν ήταν τόσο άσχημη η κατάσταση. Περάσαμε πάρα πολλές ώρες στο αεροδρόμιο, αλλά θραύσματα από αναχαιτίσεις ήταν. Δεν ήταν βομβαρδισμοί ποτέ, σε καμία περίπτωση».